تركيا: علاقتنا مع مصر مستمرة في ظل المصالح والاحترام المتبادلين

رام الله - دنيا الوطنأعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، أمس الجمعة، على استمرار تطبيع العلاقات مع مصر في إطار الإرادة المشتركة للجانبين والمصالح والاحترام المتبادل.ووفق ما أعلنه موقع (الأناضول)، قال أوقطاي في كلمة أمام لجنة الموازنة بالبرلمان التركي، إن "التحولات الجيوسياسية الأخيرة في الشرق الأوسط انعكست على مقاربات دول المنطقة أيضا".وأضاف أن "الموقف التركي المتمثل بإعطاء الأولوية للتعاون الإقليمي أثمر عن فتح حقبة جديدة في العلاقات الثنائية مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل".وأشار أوقطاي إلى أن "اتصالاتنا مع مصر لتطبيع العلاقات مستمرة في إطار الإرادة المشتركة للجانبين والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل".وأكد نائب الرئيس التركي: "قمنا وسنواصل القيام بكل ما تتطلبه مصالح بلدنا وشعبنا".ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لقاءه بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي على هامش افتتاح مونديال قطر، بأنه "خطوة أولى تم اتخاذها من أجل إطلاق مسار جديد بين البلدين"، يوم الاثنين الماضي.كما نشرت الرئاسة المصرية بيانًا، أكدت فيه أن "الرئيسين اتفقا على أن يكون لقاؤهما في الدوحة بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين".