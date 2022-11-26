الرئيس الأوكراني ينتقد رئيس بلدية كييف







رام الله - دنيا الوطنانتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، رئيس بلدية كييف بسبب سوء أدائه في إنشاء ملاجئ طارئة لمساعدة المواطنين الذين يفتقرون للكهرباء والتدفئة بعد الهجمات الروسية، وذلك في خلاف علني نادر بين زعماء أوكرانيا.ووفق ما أعلنه موقع (سكاي نيوز بالعربية) أنه خلال الهجمات الصاروخية الروسية ضد شبكة الكهرباء، أنشأت أوكرانيا آلاف المراكز التي يمكن للناس الحصول فيها على تدفئة ومياه ووصلات الإنترنت والهواتف المحمولة.وأشار زيلينسكي، في كلمة خلال المساء، إلى أن "رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو ومسؤوليه لم يفعلوا ما يكفي للمساعدة".وقال "للأسف، لم يكن أداء السلطات المحلية جيدا في جميع المدن، وهناك الكثير من الشكاوى في كييف بشكل خاص.. وبعبارة ألطف، هناك حاجة إلى مزيد من العمل".وأضاف زيلينسكي "برجاء الاهتمام، فالناس في كييف يحتاجون لمزيد من الدعم.. الكثير منهم بلا كهرباء لعشرين بل لثلاثين ساعة، نتوقع قيام مكتب رئيس البلدية بعمل متقن".وتعد هذه التصريحات غير طبيعية بسبب سعي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى ترسيخ صورة الوحدة الوطنية خلال الحرب وعادة ما يغدق الثناء على المسؤولين.وتم انتخاب فيتالي كليتشكو، الملاكم المحترف السابق البالغ من العمر 51 عاما، رئيسا لبلدية كييف في عام 2014.ومن جانبٍ آخر لم يكن هناك أي رد فعل فوري من مكتب كليتشكو.