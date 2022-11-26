دولي

الرئيس الأوكراني ينتقد رئيس بلدية كييف

الرئيس الأوكراني ينتقد رئيس بلدية كييف
رام الله - دنيا الوطن
انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، رئيس بلدية كييف بسبب سوء أدائه في إنشاء ملاجئ طارئة لمساعدة المواطنين الذين يفتقرون للكهرباء والتدفئة بعد الهجمات الروسية، وذلك في خلاف علني نادر بين زعماء أوكرانيا.

ووفق ما أعلنه موقع (سكاي نيوز بالعربية) أنه خلال الهجمات الصاروخية الروسية ضد شبكة الكهرباء، أنشأت أوكرانيا آلاف المراكز التي يمكن للناس الحصول فيها على تدفئة ومياه ووصلات الإنترنت والهواتف المحمولة.

وأشار زيلينسكي، في كلمة خلال المساء، إلى أن "رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو ومسؤوليه لم يفعلوا ما يكفي للمساعدة".

وقال "للأسف، لم يكن أداء السلطات المحلية جيدا في جميع المدن، وهناك الكثير من الشكاوى في كييف بشكل خاص.. وبعبارة ألطف، هناك حاجة إلى مزيد من العمل".

وأضاف زيلينسكي "برجاء الاهتمام، فالناس في كييف يحتاجون لمزيد من الدعم.. الكثير منهم بلا كهرباء لعشرين بل لثلاثين ساعة، نتوقع قيام مكتب رئيس البلدية بعمل متقن".

وتعد هذه التصريحات غير طبيعية بسبب سعي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى ترسيخ صورة الوحدة الوطنية خلال الحرب وعادة ما يغدق الثناء على المسؤولين.

وتم انتخاب فيتالي كليتشكو، الملاكم المحترف السابق البالغ من العمر 51 عاما، رئيسا لبلدية كييف في عام 2014.

ومن جانبٍ آخر لم يكن هناك أي رد فعل فوري من مكتب كليتشكو.


أخبار ذات صلة

رسميًا.. واشنطن تعلن حظر معدات اتصال صينية

رسميًا.. واشنطن تعلن حظر معدات اتصال صينية

لليوم الثالث.. الصين تسجل ارتفاعًا قياسيًا في عدد إصابات (كورونا)

لليوم الثالث.. الصين تسجل ارتفاعًا قياسيًا في عدد إصابات (كورونا)

قناة إسرائيلية: هكذا تم اختراق الكاميرات الأمنية الخاصة بتفجيرات القدس

قناة إسرائيلية: هكذا تم اختراق الكاميرات الأمنية الخاصة بتفجيرات القدس

روسيا: قضينا على 200 جندي بولندي في أوكرانيا

روسيا: قضينا على 200 جندي بولندي في أوكرانيا

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونسيا إلى 310 قتيلًا

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونسيا إلى 310 قتيلًا

غانتس: ستحدث فوضى أمنية بالضفة سببها &#34;بن غفير&#34;

غانتس: ستحدث فوضى أمنية بالضفة سببها "بن غفير"

أردوغان يكشف الهدف من العملية العسكرية شمال سوريا

أردوغان يكشف الهدف من العملية العسكرية شمال سوريا

لليوم الثاني توالياً.. الصين تسجل زيادة قياسية بإصابات (كورونا)

لليوم الثاني توالياً.. الصين تسجل زيادة قياسية بإصابات (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

انطلاق فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

انطلاق فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

شاهد: معهد السلامة والصحة المهنية ينفذ تدريباً عملياً للنساء لتوعيتهم بكيفية الوقاية من الحرائق

شاهد: معهد السلامة والصحة المهنية ينفذ تدريباً عملياً للنساء لتوعيتهم بكيفية الوقاية من الحرائق

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو للإسراع في تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية في مواجهة اعتداءات الاحتلال والمستوطنين

"الديمقراطية" تدعو للإسراع في تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية في مواجهة اعتداءات الاحتلال والمستوطنين

&#34;النضال الشعبي&#34; تدعو الاتحاد الأوروبي لمطالبة الاحتلال بدفع تعويضات عن هدم المشاريع التي يمولها

"النضال الشعبي" تدعو الاتحاد الأوروبي لمطالبة الاحتلال بدفع تعويضات عن هدم المشاريع التي يمولها

طالع كشف &#34;تنسيقات المصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

طالع كشف "تنسيقات المصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

المطران حنا: هذا المطلوب من القيادات الفلسطينية لإنهاء الانقسامات

المطران حنا: هذا المطلوب من القيادات الفلسطينية لإنهاء الانقسامات

البرغوثي: مع تعيين &#34;بن غفير&#34; الحكومة الإسرائيلية القادمة فاشية بالكامل

البرغوثي: مع تعيين "بن غفير" الحكومة الإسرائيلية القادمة فاشية بالكامل

بكيرات: إجراءات الاحتلال لن تثنينا عن الرباط في الأقصى وحمايته

بكيرات: إجراءات الاحتلال لن تثنينا عن الرباط في الأقصى وحمايته

منوعات

شاهد: إعلامية شهيرة تصدم متابعيها بخبر حملها المفاجئ

شاهد: إعلامية شهيرة تصدم متابعيها بخبر حملها المفاجئ

شاهد: ويجز يغضب جمهوره بعد ظهوره بإطلالة نسائية مكشوفة الصدر

شاهد: ويجز يغضب جمهوره بعد ظهوره بإطلالة نسائية مكشوفة الصدر

والد حسام حبيب يحدث ضجة ويعيد فتح أزمة شيرين عبدالوهاب من جديد

والد حسام حبيب يحدث ضجة ويعيد فتح أزمة شيرين عبدالوهاب من جديد

شاهد: أصالة نصري تفاجئ جمهورها بهذا الخبر السعيد

شاهد: أصالة نصري تفاجئ جمهورها بهذا الخبر السعيد

شاهد: كيف احتفلت ابنة الملياردير بيل غيتس بحملها من زوجها المصري

شاهد: كيف احتفلت ابنة الملياردير بيل غيتس بحملها من زوجها المصري

طبيب شيرين يوضح نوع المخدرات التي ضبطت مع منة شلبي

طبيب شيرين يوضح نوع المخدرات التي ضبطت مع منة شلبي

القبض على منة شلبي بالمطار لحيازتها مواد مخدرة

القبض على منة شلبي بالمطار لحيازتها مواد مخدرة

شاهد: لقطات حصرية وجذابة من حفل خطوبة رنا رئيس

شاهد: لقطات حصرية وجذابة من حفل خطوبة رنا رئيس

شاهد: غانم المفتاح يفاجئ متابعيه بالرد على تساؤلاتهم حول أعضاءه برسالة قوية

شاهد: غانم المفتاح يفاجئ متابعيه بالرد على تساؤلاتهم حول أعضاءه برسالة قوية

شاهد: أصالة نصري تظهر بملامح صادمة بعد هيفاء وهبي

شاهد: أصالة نصري تظهر بملامح صادمة بعد هيفاء وهبي

عربي

تركيا: علاقتنا مع مصر مستمرة في ظل المصالح والاحترام المتبادلين

تركيا: علاقتنا مع مصر مستمرة في ظل المصالح والاحترام المتبادلين

السعودية والعراق يؤكدان الالتزام بقرار مجموعة &#34;أوبك بلس&#34; الأخير

السعودية والعراق يؤكدان الالتزام بقرار مجموعة "أوبك بلس" الأخير

السعودية: أمطار غزيرة تسبّبت بوفاة شخصين وتعليق الدراسة وإغلاق طرق

السعودية: أمطار غزيرة تسبّبت بوفاة شخصين وتعليق الدراسة وإغلاق طرق

العسومي يجدد التأكيد على مساندة البرلمان العربي للقضية الفلسطينية

العسومي يجدد التأكيد على مساندة البرلمان العربي للقضية الفلسطينية