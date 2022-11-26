"المرور" بغزة تنشر حالة الطرق في ظل المنخفض الجوي

رام الله - دنيا الوطننشرت إدارة المرور والنجدة في قطاع غزة، صباح اليوم، حالة الطرق على كافة المفترقات والمحاور الرئيسية في قطاع غزة.وأفادت للمرور بأن هناك "حركة مرورية هادئة نسبيا منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية "كما ونوهت عن وجود السوق الأسبوعي في محافظة رفح، لذلك نهيب بالسائقين استخدام طرق بديلة والسير بحذر في محيط منطقة السوق تفاديا لوقوع حوادث سير.ولفتتت المواطنين إلى أنه "عند حدوث أي حادث مروري يمكنك التواصل مع العمليات المركزية أو الإتصال على الرقم 100".