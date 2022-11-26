"النضال الشعبي" تدعو الاتحاد الأوروبي لمطالبة الاحتلال بدفع تعويضات عن هدم المشاريع التي يمولها



وقال عضو المكتب السياسي للجبهة محمد العطاونة خلال اجتماع لساحة جنوب الضفة، إن "ما يتعرض له شعبنا من عدوان متواصل وانتهاكت جسيمة لحقوق الانسان ، تتطلب من الكل الفلسطيني توحيد الصفوف ووضع خطة عمل وطنية لمواجهة تحديات المرحلة".



وأضاف العطاونة "يجب معاقبة حكومة الاحتلال على إجراءاتها العدوانية المتمثلة بهدم المشاريع والمنازل في الأغوار والقدس ومسافر يطا والممولة من الاتحاد الاوربي، عبر قيام دول الاتحاد بشكل فردي أو جماعي بمطالبة الاحتلال بدفع تعويضات عن ذلك، وخصم ذلك من أية مساعدات تقدم لدولة الاحتلال".



وتابع أن "الوقت حان للاعتراف بدولة فلسطين، وأن المواقف الدولية تجاه حكومة الاحتلال عبر بيانات الادانة والشجب تشجع الاحتلال على مواصلة عدوانه والمطلوب إجراءات فعلية وعملية على الأرض وفرض العقوبات على حكومة الاحتلال".



رام الله - دنيا الوطناعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني استمرار "انتهاكات الاحتلال ضد شعبنا، وحالة الصمت الدولي وسياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين بمثابة مشاركة الاحتلال في جرائمه وعدوانه ، مشيرة أن جريمة جيش الاحتلال بتدمير مدرسة إصفي الأساسية المختلطة في يطا بمحافظة الخليل، ، هي انتهاك صارخ لحقوق الطلبة والأطفال الفلسطينيين".