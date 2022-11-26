دولي

رسميًا.. واشنطن تعلن حظر معدات اتصال صينية

رسميًا.. واشنطن تعلن حظر معدات اتصال صينية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية، السبت، قرارًا بحظر معدات اتصالات جديدة من شركتي (هواوي و ZTE) الصينيتين وذلك بعد ورود أربعة أصوات مؤيدة من اللجنة.

ووفقًا لما نشره موقع (الشرق) للأخبار، فإن قرار الحظر جاء بسبب تشكليها "خطراً غير مقبول" على الأمن القومي للبلاد، في قرار سيؤثر على 10 شركات أخرى تخضع بالفعل لقيود تمنعها من التسويق أو الإنتاج. وفق وصفهم

وقالت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأميركية، إن قرار الموافقة على الحظر، جاء بعد أربعة أصوات مؤيدة من قبل اللجنة الفيدرالية، في خطوة يمكن أن تتحدى التقارب المؤقت الذي تم بين الصين وأميركا بعد لقاء الرئيسين الأميركي جو بايدن والصيني شي جين بينج في إندونيسيا منتصف الشهر الجاري.

ومن بين الشركات التي حظرتها اللجنة، كل من "هيكفيجن للتكنولوجيا الرقمية (Hangzhou Hikvision Digital)"، و "داهوا تكنولوجي (Zhejiang Dahua Technology)" و "هيتيرا للاتصالات (Hytera Communications Corp)".

وقالت رئيسة لجنة الاتصالات الاتحادية جيسيكا روزنوورسيل في بيان، إن "هذه القواعد الجديدة جزء مهم من إجراءاتنا المستمرة لحماية الشعب الأميركي من تهديدات الأمن القومي المتعلقة بالاتصالات"، وفقاً لوكالة "رويترز".

بدوره، قال ناطق باسم شركة (هيكفيجن)، إن قرار اللجنة "لن يحمي الأمن القومي للولايات المتحدة، لكنه سيتسبب في "ضرر وكلفة أكبر للشركات الصغيرة في الولايات المتحدة، والسلطات المحلية، والمدارس، والمستهلكين الأفراد".

ورفضت ناطقة باسم (هواوي) التعليق على القرار، ولم يتسن للصحيفة الوصول إلى ممثلين من الشركات الأخرى.

ويضاف قرار اللجنة الفيدرالية إلى قائمة متزايدة من القواعد الأميركية المصممة لـ"خنق" وصول شركات التكنولوجيا الصينية إلى البنية التحتية الأميركية التي يعتبرها المسؤولون "معرضة بشكل خاص للتجسس أو الاضطراب المحتمل".

وصنّفت الولايات المتحدة الشركات الصينية الـ5، في مارس 2021 على أنها تشكل تهديداً للأمن القومي بموجب قانون عام 2019 الذي يهدف إلى حماية شبكات الاتصالات الأميركية.

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