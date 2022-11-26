دولي

لليوم الثالث.. الصين تسجل ارتفاعًا قياسيًا في عدد إصابات (كورونا)

لليوم الثالث.. الصين تسجل ارتفاعًا قياسيًا في عدد إصابات (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت الصين لليوم الثالث على التوالي رقمًا قياسيًا في عدد الحالات المكتشفة الجديدة لفيروس (كورونا) طوال فترة الجائحة، بعد رصد (35183) إصابة جديدة في البلاد خلال اليوم الماضي.

وبحسب معلومات لجنة الصحة الصينية، فإن معظم الإصابات الجديدة، أي (31709) حالات بدون أي أعراض (منها 31504 إصابات محلية، و205 إصابات مستوردة)، كما توجد أعراض المرض لدى 3474 شخصًا (3405 إصابات محلية و69 إصابة مستوردة).

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات الجديدة في محافظة غواندونغ (1016 حالة بأعراض، و7406 حالات بدون أعراض)، حيث يجري هناك بناء مركز جديد للحجر الصحي بسعة 80 ألف سرير، وكذلك في بكين (587 إصابة بأعراض و2009 إصابات بدون أعراض)، وفي مدينة تشونغتشينغ الكبيرة (202 حالة بأعراض و7522 حالة بدون أعراض).

وإجماليًا، تبلغ عدد الإصابات المؤكدة بالأعراض في الصين منذ بداية الجائحة (304093) حالة إصابة، فيما يبلغ عدد الوفيات (5232 حالة)، ويتم النظر في حالات الفيروس غير المصحوبة بأعراض في الصين بشكل منفصل، ولا توجد إحصاءات عنها طوال فترة الجائحة.

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