شؤون فلسطينية

الطقس: استمرار تأثير المنخفض الجوي وسط تحذيرات الأرصاد

الطقس: استمرار تأثير المنخفض الجوي وسط تحذيرات الأرصاد
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
توقّعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً الى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الامطار بين الحين والآخر قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء والليل والرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

 وفي هذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئيا الى غائم وباردا ، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويكون الجو الأحد غائماً جزئيا الى غائم وبارداً و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والإثنين، يكون الجو غائماً جزئيا الى غائم و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول  معدلها السنوي العام ، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئيا الى غائم ً ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول  معدلها السنوي العام ، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وتحذر دائرة الارصاد الجوية الاخوة المواطنين من خطر:
التزحلق على الطرقات و تدني مدى الرؤيا الأفقية.

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