المطران حنا: هذا المطلوب من القيادات الفلسطينية لإنهاء الانقسامات



وأضاف المطران حنا: "إن ردنا كفلسطينيين على وصول الفاشية الجديدة إلى الحكم في إسرائيل يجب أن يكون من خلال وحدتنا وتفاهم وحوار كافة القيادات السياسية، وهو الحوار الذي يؤدي إلى النتيجة المرجوة وأعني بذلك إنهاء الانقسامات وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي لكي يكون قويا في مواجهة التحديات والمؤامرات".





رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، إن المطلوب من القيادات الفلسطينية الوطنية بعد فوز اليمين المتطرف هو المطلب ذاته الذي كان مطلوبا منهم قبل الوصول إلى هذه النتيجة وهو أن يكونوا أكثر وحدة وتفاعلا وتضامنا ورفضا للانقسامات والتصدعات الداخلية".