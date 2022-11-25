البرغوثي: مع تعيين "بن غفير" الحكومة الإسرائيلية القادمة فاشية بالكامل

رام الله - دنيا الوطنعقب الأمين لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، على اتفاق تعيين زعيم حزب (يهوديت عوتسما) الإسرائيلي، إيتمار بن غفير وزيرًا للأمن الداخلي.وقال البرغوثي في تصريح مقتضب له: إن "اتفاق رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو مع حزب بن غفير الفاشي وتسليمه وزارتي الشرطة والأمن الداخلي والجليل والنقب يعني أن الحكومة الإسرائيلية القادمة فاشية بالكامل".وأضاف: "كما وستحاول الحكومة الإسرائيلية الجديدة تنفيذ قمع عنصري شامل ضد الشعب الفلسطيني في أراضي 48 والأراضي المحتلة وأن أجندتها ستكون التهويد العنصري والتطهير العرقي واستعمال الإرهاب الإجرامي ضد الفلسطينيين".وأكمل البرغوثي: "يجب الآن توحيد كل الطاقات الفلسطينية وكل مكونات الشعب الفلسطيني على نهج كفاحي مقاوم ضد العنصرية الفاشية القادمة".