شؤون فلسطينية

البرغوثي: مع تعيين "بن غفير" الحكومة الإسرائيلية القادمة فاشية بالكامل

البرغوثي: مع تعيين "بن غفير" الحكومة الإسرائيلية القادمة فاشية بالكامل
د. مصطفى البرغوثي
رام الله - دنيا الوطن
عقب الأمين لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، على اتفاق تعيين زعيم حزب (يهوديت عوتسما) الإسرائيلي، إيتمار بن غفير وزيرًا للأمن الداخلي. 

وقال البرغوثي في تصريح مقتضب له: إن "اتفاق رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو مع حزب بن غفير الفاشي وتسليمه وزارتي الشرطة والأمن الداخلي والجليل والنقب يعني أن الحكومة الإسرائيلية القادمة فاشية بالكامل".

وأضاف: "كما وستحاول الحكومة الإسرائيلية الجديدة تنفيذ قمع عنصري شامل ضد الشعب الفلسطيني في أراضي 48 والأراضي المحتلة وأن أجندتها ستكون التهويد العنصري والتطهير العرقي واستعمال الإرهاب الإجرامي ضد الفلسطينيين".

وأكمل البرغوثي: "يجب الآن توحيد كل الطاقات الفلسطينية وكل مكونات الشعب الفلسطيني على نهج كفاحي مقاوم ضد العنصرية الفاشية القادمة".

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