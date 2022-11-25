بكيرات: إجراءات الاحتلال لن تثنينا عن الرباط في الأقصى وحمايته

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث ناجح بكيرات، أن كل إجراءات الاحتلال لن تثني المقدسيين عن الرباط في المسجد الأقصى وحمايته.وقال بكيرات: "نحن أمام تحول في التغول الصهيوني للمسجد الأقصى المبارك، والاحتلال يحاول فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى".وبين أن الاحتلال يهدف إلى إظهار التفوق "الصهيوني" في المسجد الأقصى، وأن المتطرفين الصهاينة يتغولون في الاعتداءات بحقه.وأوضح أن الاحتلال يسعى إلى وجود "صهيوني" في المسجد الأقصى خال من الوجود الإسلامي، فهو لا يريد مآذن في القدس ويحاول بناء قبور وهمية للسيطرة على المسجد الأقصى.وشدد على أن "الاحتلال يشن حربا على المرابطين والمصلين ومؤسسات المدينة المقدسة، مشيرا إلى أن الصراع على السيادة في المسجد الأقصى قائم بين شعبنا والاحتلال".وأضاف أن البيئة الحاضنة هي القدس هي بيئة مؤثرة في الصراع مع المحتل.