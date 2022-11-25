قناة إسرائيلية: هكذا تم اختراق الكاميرات الأمنية الخاصة بتفجيرات القدس

رام الله - دنيا الوطنكشفت قناة إسرائيلية، مساء الجمعة، تفاصيل عملية اختراق نفذها "هاكرز إيراني" لكاميرات مراقبة تابعة لجهة أمنية إسرائيلية تتضمن مشاهد أولية لتفجيرات القدس.ووفق (القناة 14)، اخترق "هاكرز" إيرانيون، فجر الخميس، كاميرات مراقبة شوارع تابعة لهيئة أمنية إسرائيلية كبيرة، تحتوي على مشاهد أولية لعملية الانفجار في محطة الحافلات المركزية غرب القدس.وقالت القناة: إن "الهاكرز الإيرانيين اخترقوا كاميرات تابعة لشركة مدنية إسرائيلية تعمل لمصلحة هيئة أمنية إسرائيلية كبيرة"، وفق ما نقله موقع (عكا للشؤون الإسرائيلية).وأضافت أن "التسجيلات المصورة تمت في حيز عام مفتوح وليس سريًا، وأنه "لا يوجد خطر على معلومات سرية، وهذه ليست كاميرات سرية وإنما مكشوفة ومعلقة على صارية، وتأثير هذا الحدث على الوعي بالأساس".وتابعت القناة: "نشرت مجموعة هاكرز إيرانية تطلق على نفسها "عصا موسى"، تسجيلا للحظة انفجار العبوة الناسفة في العملية التفجيرية الأولى التي وقت بمحطة الحافلات المركزية غرب مدينة القدس صباح أمس الأربعاء".وأردفت: "مجموعة الهاكرز الإيرانية صرحت في بيان مقتضب أنها تمكنت من اختراق الكاميرات الإسرائيلية بمحطة الحافلات، واستولت على تصوير للحظة الانفجار".وأدى الانفجار إلى مقتل إسرائيلي وإصابة نحو 22 آخرين بينهم ثلاثة وصفت جراحهم بالحرجة والخطيرة.من جهته، قال مراسل (القناة 14) هيلل بيتون روزين، إن "اختراق مجموعة هاكرز إيرانية لكاميرات تابعة لجهاز أمني إسرائيلي هي بمثابة صفعة قوية وثغرة أمنية لأجهزة الأمن".