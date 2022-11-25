(حماس) تعقب على تولي "بن غفير" حقيبة الأمن الداخلي

رام الله - دنيا الوطنعقب حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء يوم الجمعة، على الاتفاق الذي وُقع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي المُكلف بنيامين نتنياهو وزعيم حزب (يهوديت عوتسما) إيتمار بن غفير.وقالت الحركة على لسان ناطقها حازم قاسم: إن "إعلان المتطرف بن غفير توصله لاتفاق ائتلافي يتولى من خلاله ما يسمى بوزارة الأمن الداخلي بصلاحيات موسعة، يؤكد إصرار الحكومة الإسرائيلية المقبلة على تبني سياسات أكثر عنصرية وفاشية ضد شعبنا ومقدساته وأرضه".وأكد قاسم أن "تصعيد العدوان على شعبنا، وخاصة في الداخل المحتل، سيواجه بمزيد من الصمود والفعل النضالي وتصعيد للانتفاضة، لردع هذه المحتل ورموزه الإرهابية".