شؤون فلسطينية

الاتحاد الأوروبي يوجه دعوة لإسرائيل بشأن عمليات الهدم والإخلاء

الاتحاد الأوروبي يوجه دعوة لإسرائيل بشأن عمليات الهدم والإخلاء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أدان الاتحاد الأوروبي، هدم الجيش الإسرائيلي مدرسة "إصفي الأساسية المختلطة" الممولة من المانحين في مسافر يطا جنوب الخليل.

وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، أن عمليات الهدم غير قانونية بموجب القانون الدولي، داعيا إلى احترام حق الأطفال في التعليم.

وقال إن هذا التطور غير المقبول يأتي في الوقت الذي ما يزال فيه 1200 فلسطيني في مسافر يطا يواجهون خطر الترحيل القسري، بعد قرار المحكمة الإسرائيلية في شهر أيار الماضي، إضافة إلى القيود المفروضة على تنقلهم وتنقل المعلمين وطواقم المساعدات الانسانية.

ودعا الاتحاد الأوروبي، إسرائيل إلى وقف جميع عمليات الهدم والإخلاء، والتي لن تؤدي إلا إلى تفاقم معاناة الفلسطينيين وزيادة التصعيد في بيئة متوترة أصلا.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت يوم الأربعاء الماضي، مدرسة إصفي الأساسية المختلطة، في خربة إصفي الفوقا، وهي إحدى مدارس التحدي والصمود، وتخدم عشرات التلاميذ من قرى وخرب مسافر يطا أهمها: مغاير العبيد، وطوبا، وإصفي الفوقا، وإصفي التحتا.
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