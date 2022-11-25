شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 20 عاملًا من سكان جنين في حيفا

الاحتلال يعتقل 20 عاملًا من سكان جنين في حيفا
عمال فلسطينون
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، 20 عاملاً من محافظة جنين، من مواقع عملهم في مدينة حيفا، اليوم الجمعة، ونقلتهم لمراكز الشرطة للتحقيق.

ووفق مصادر محلية، فإن قوة كبيرة اقتحمت ورش البناء التي يعمل بها العمال واحتجزتهم رغم حيازتهم تصاريح عمل سارية المفعول، وقامت باعتقالهم، دون معرفة الأسباب، بحسب صحيفة (القدس) المحلية. 

وذكر العامل صبحي أنه خلال انتظار العمال لحافلة تقلهم وجميعهم بحوزتهم تصاريح، فوجئنا بقوات الاحتلال تنتشر وتغلق المنطقة، وأقفوا جميع العمال خلال استعدادهم لمغادرة الورش بسبب المطر الشديد، ثم اعتقلوهم دون معرفة الأسباب.

وأشار العامل صبحي إلى أنه نجا من الاعتقال وتمكن من العودة، بسبب توجهه لبقالة مع آخرين لشراء الطعام، ولم يتمكنوا من رؤيتهم.  

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