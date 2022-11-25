دولي

روسيا: قضينا على 200 جندي بولندي في أوكرانيا

روسيا: قضينا على 200 جندي بولندي في أوكرانيا
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشف وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قواتها الجوية قضت على 200 جندي بولندي جراء قصفها المستمر على المقاطعات الأوكرانية. 

هذا وأفادت بأنّ القوات الجوية الروسية قامت بقصف بأسلحة عالية الدقة، أسفر عن القضاء على نحو 200 جندي بولندي في مقاطعة خاركوف، بالإضافة إلى أكثر من 100 مرتزق تابعين للفيلق الأجنبي في دونيتسك الشعبية.

وجاء في بيان الوزارة: "أسفر القصف الذي قامت به القوات الجوية الروسية بأسلحة عالية الدقة على مناطق انتشار المرتزقة البولنديين في منطقة فيليكي خوتورا في مقاطعة خاركوف عن مقتل ما يقرب من 200 مسلح".

وأوضح أنّ "القوات الجوية قامت بالقضاء على أكثر من 100 مرتزق تابعين لما يسمى بالفيلق الأجنبي في منطقتي سيفيرسك وسلافيانسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتدمير دبابة واحدة، ومدرعتين وثماني مركبات". 

وأشار إلى أنّ "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت أربع مسيرات أوكرانية في مناطق ميرنايا دولينا، وفيرشينا، ونوفواندريفكا في دونيتسك الشعبية وزاليمان في لوغانسك الشعبية".

وبيّن أنّه "تم اعتراض خمسة صواريخ من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة هيمارس وفيلكا في مناطق منطقة كريمينايا وبوباسنايا في لوغانسك الشعبية، وفق قناة (الميادين). 

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