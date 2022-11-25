ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونسيا إلى 310 قتيل

رام الله - دنيا الوطنارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة جاوا الرئيسية في أندونيسيا خلال الأسبوع الحالي إلى 310 قتلى، على ما أعلنت هيئة تخفيض مخاطر الكوارث، اليوم الجمعة.وقال مدير الهيئة سوهاريانتو إن "24 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين بعد الزلزال الذي تسبب بانزلاقات تربة وانهيار أبنية في سيانجور في جاوا الغربية".وأوضح خلال مؤتمر صحفي "لقد حددت هوية هؤلاء الأشخاص الأربعة والعشرين".وقال هنري الفياندي مدير أجهزة الإغاثة الوطنية إن "عمليات البحث ستتواصل حتى الاثنين وأبعد من ذلك في حال عدم العثور على كل الجثث حتى ذلك الحين".وأوضح لمحطة (كومباس) التلفزيونية أن "المشاكل التي تواجهنا هي عدم استقرار الأرضية وسماكة انزلاقات التربة التي تفاقمها الأمطار المتواصلة والخشية من هزات ارتدادية".