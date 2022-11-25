عاجل

  • قوات الاحتلال تُطلق قنابل الغاز قرب الجدار الفاصل في قرية زبوبا غرب جنين


دولي

غانتس: ستحدث فوضى أمنية بالضفة الغربية سببها "بن غفير"

غانتس: ستحدث فوضى أمنية بالضفة الغربية سببها "بن غفير"
بيني غانتس
رام الله - دنيا الوطن
كشف وسائل إعلام إسرائيلية، أن وزير جيش الاحتلال بيني غانتس عارض نقل حرس الحدود في منطقة الضفة الغربية، لتكون ضمن صلاحيات وزارة الأمن الإسرائيلي التي سيترأسها إيتمار بن غفير. 

ووفق إذاعة جيش الاحتلال، التي نقلت قول غانتس إن "فكرة إنشاء جيش خاص لبن غفير في الضفة الغربية ستؤدي إلى فشل أمني خطير". 

وأضاف غانتس: "عندما لا تكون قوة حرس الحدود متاحة تحت إمرة قائد القيادة الوسطى للجيش، أو عندما تتلقى قوات حرس الحدود أمرًا للعمل في المنطقة، خلافا لاحتياج الجيش، ستحدث فوضى أمنية"، وفق موقع (عكا للشؤون الإسرائيلية).

وكان موقع (واي نت) الإسرائيلي، قد أعلن توقيع اتفاق بين حزب الليكود بزعامة نتنياهو، وحزب بن غفير يتعلق بانضمام الأخير للحكومة الإسرائيلية الجديدة التي يعمل نتنياهو على تشكيلها.

أخبار ذات صلة

أردوغان يكشف الهدف من العملية العسكرية شمال سوريا

أردوغان يكشف الهدف من العملية العسكرية شمال سوريا

لليوم الثاني توالياً.. الصين تسجل زيادة قياسية بإصابات (كورونا)

لليوم الثاني توالياً.. الصين تسجل زيادة قياسية بإصابات (كورونا)

نتنياهو يرضخ لمطالب بن غفير ويتفقان على تشكيل الحكومة الجديدة

نتنياهو يرضخ لمطالب بن غفير ويتفقان على تشكيل الحكومة الجديدة

بعد تسجيلها أرقامًا قياسية.. الصين تفرض الإغلاق لمواجهة (كورونا)

بعد تسجيلها أرقامًا قياسية.. الصين تفرض الإغلاق لمواجهة (كورونا)

روسيا: هذه مطالبنا من أوكرانيا لإنهاء الحرب

روسيا: هذه مطالبنا من أوكرانيا لإنهاء الحرب

كييف: نرفض كل الصفقات &#34;الدموية مع أنصار الشيطان&#34;

كييف: نرفض كل الصفقات "الدموية مع أنصار الشيطان"

موسكو تبدي استعدادها لتوفير منصة للقاء أردوغان والأسد

موسكو تبدي استعدادها لتوفير منصة للقاء أردوغان والأسد

إلى أين وصل ملف مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة؟

إلى أين وصل ملف مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إطلاق فعاليات &#34;الملتقى الثقافي التربوي الفلسطيني العاشر&#34; في بيروت

إطلاق فعاليات "الملتقى الثقافي التربوي الفلسطيني العاشر" في بيروت

خطيب الأقصى: ستبقى القدس مفتاح السلم والحرب وسيشرق نصرها قريباً

خطيب الأقصى: ستبقى القدس مفتاح السلم والحرب وسيشرق نصرها قريباً

الخطيب: إجراءات الاحتلال لن تحُول دون استمراري في خدمة شعبي ونصرة الأقصى

الخطيب: إجراءات الاحتلال لن تحُول دون استمراري في خدمة شعبي ونصرة الأقصى

&#34;الديمقراطية&#34; تشيد باهتمام القيادة الروسية بالقضية الفلسطينية

"الديمقراطية" تشيد باهتمام القيادة الروسية بالقضية الفلسطينية

المالكي يشارك في الاجتماع الوزاري الرابع لدول الجوار الأوروبي

المالكي يشارك في الاجتماع الوزاري الرابع لدول الجوار الأوروبي

أسعار الدجاج والخضروات واللحوم في غزة اليوم الجمعة

أسعار الدجاج والخضروات واللحوم في غزة اليوم الجمعة

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة

طقس فلسطين: أمطار غزيرة وأجواء باردة

طقس فلسطين: أمطار غزيرة وأجواء باردة

منوعات

شيرين عبدالوهاب تحضر مفاجأة صادمة لجمهورها

شيرين عبدالوهاب تحضر مفاجأة صادمة لجمهورها

شاهد: إليسا تكشف سبب ظهورها المتكرر بكف مغطى

شاهد: إليسا تكشف سبب ظهورها المتكرر بكف مغطى

شاهد: طليق عبلة كامل يكشف عن السبب الرئيسي لاختفائها

شاهد: طليق عبلة كامل يكشف عن السبب الرئيسي لاختفائها

شاهد: زينة تظهر بإطلالة ساحرة بسعر يتخطى الـ50 ألف جنيه

شاهد: زينة تظهر بإطلالة ساحرة بسعر يتخطى الـ50 ألف جنيه

تعرف على أقصر الزيجات التي حدثت في الوسط الفني

تعرف على أقصر الزيجات التي حدثت في الوسط الفني

ما آخر التطورات الصحية لأنغام بعد إصابتها بنزيف حاد؟

ما آخر التطورات الصحية لأنغام بعد إصابتها بنزيف حاد؟

شاهد: أحلام تتراجع عن شرائها لميسي وتضعه في هذا المكان

شاهد: أحلام تتراجع عن شرائها لميسي وتضعه في هذا المكان

شاهد التعليق الأول لدنيا بطمة على حادثة تأجيل جلسة طلاقها

شاهد التعليق الأول لدنيا بطمة على حادثة تأجيل جلسة طلاقها

شاهد: تامر عاشور يكشف تفاصيل غريبة عن بداية مشواره الفني

شاهد: تامر عاشور يكشف تفاصيل غريبة عن بداية مشواره الفني

شاهد: دنيا بطمة تعرض نفسها للانتقاد بسبب تقليدها لهيفاء وهبي

شاهد: دنيا بطمة تعرض نفسها للانتقاد بسبب تقليدها لهيفاء وهبي

عربي

السعودية والعراق يؤكدان الالتزام بقرار مجموعة &#34;أوبك بلس&#34; الأخير

السعودية والعراق يؤكدان الالتزام بقرار مجموعة "أوبك بلس" الأخير

السعودية: أمطار غزيرة تسبّبت بوفاة شخصين وتعليق الدراسة وإغلاق طرق

السعودية: أمطار غزيرة تسبّبت بوفاة شخصين وتعليق الدراسة وإغلاق طرق

العسومي يجدد التأكيد على مساندة البرلمان العربي للقضية الفلسطينية

العسومي يجدد التأكيد على مساندة البرلمان العربي للقضية الفلسطينية

العراق يعتزم نشر قواته على الحدود مع إيران وتركيا

العراق يعتزم نشر قواته على الحدود مع إيران وتركيا