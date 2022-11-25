أردوغان يكشف الهدف من العملية العسكرية شمال سوريا



وقالت أنقرة إنّ "الهجوم الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص وجرح 81 آخرين في وسط إسطنبول، في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر، جرى التخطيط له في منطقة كوباني وهو ما نفاه الكرد".



وأضافت: "لكن، خلال الأيام الستة الماضية، تركز القصف الجوي ونيران المدفعية على مناطق تقول السلطات التركية إنها تستهدف بها مواقع لحزب العمال الكردستاني وحلفائه من وحدات حماية الشعب (أكبر مكوّن في قسد)".



وحدد الرئيس التركي الذي ينوي شن هجوم بري "عندما يحين الوقت"، البلدات السورية تل رفعت ومنبج وعين العرب لاستكمال منطقته الأمنية التي يبلغ عرضها 30 كيلومتراً على طول الحدود الجنوبية.



رام الله - دنيا الوطنكشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنّ هدفه من العملية العسكرية في شمالي سوريا والعراق هو إقامة "حزام أمني من الغرب إلى الشرق" على طول الحدود الجنوبية لبلده.وقال أردوغان في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة: "مع الحزام الأمني الذي ننشئه خارج حدودنا، سندافع عن حقوق الملايين من النساء والأطفال الأبرياء".وأضاف: "سننجز هذه المنطقة على طول حدودنا بأكملها من الغرب إلى الشرق في أقرب وقت ممكن"، وفق قناة (الميادين).