بالأسماء: 27 عضواً يترشحون لانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة بأنه تم نشر قوائم المرشحين والناخبين الأولية، على لوحة الإعلانات في مقر الغرفة في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة.وأوضحت أنه تقدم للترشح 27 عضواً من أعضاء الهيئة العامة بعد ان تم إغلاق باب الترشح ورفع الطلبات المقدمة للجنة الاشراف على انتخابات الغرفة المشكلة وفقاً لقانون الغرف التجارية والنظام الخاص بها.وعقب الانتهاء من تدقيق الطلبات ودراستها من قبل لجنة الاشراف تم قبول 25 طلباً لاستيفائهم الشروط القانونية من أصل 27 طلب، وتم رفض الطلبين الاخرين لعدم استيفاء شروط الترشح وفقاً لقانون الغرف التجارية والنظام المعمول به.ولفتت إلى أنه سيبدأ استقبال أي اعتراضات من قبل أعضاء الهيئة العامة سواء على قوائم المرشحين او الناخبين الاولية وذلك حتى موعد أقصاه الساعة الثالثة من يوم الأحد الموافق 27/11/2022 علماً أن أسماء المرشحين المقبولين الأولية هي كما يلي:1- وائل محمد دياب العاوور2- هاني عبد سلامه عطا الله3- فيصل غازي جميل الشوا4- طارق محمد عمر السقا5- رشاد محمد ابراهيم حماده6- محمد ابراهيم محمد حبوب7- ماهر محمد ديب حبوش8- "صلاح الدين" احمد خليل المقادمة9- جهاد غازي حمدي بسيسو10- لؤي تحسين محمد البكري11- عدلي عبد الله شعبان السوده12- عائد عوني محمد أبو رمضان13- نبيل فؤاد خالد شراب14- عطاالله محمود حامد الزعبوط15- وسيم سلمان حسين الحلو16- محمد على سليم شاهين17- مصطفى خليل خليل مصطفى (عابد)18- جمال طلب محمود عياد19- ايمان على عبداللطيف أبو طريش (عواد)20- رياض داوود السوافيري21- احمد يحيى ناصر أبو العون22- سائد محمد خليل أبو العوف23- حسام محمد الحويطي24- بدر يونس خليل صبره25- وائل على فهيم أبو جبهتجدر الإشارة في هذا المقام الي أن يوم الاقتراع سوف يجري بتاريخ 21/01/2023.وتعد غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة من أقدم الغرف التجارية في فلسطين إذ تأسست عام 1954.