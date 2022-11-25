بالأسماء: 27 عضواً يترشحون لانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة غزة
أعلنت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة بأنه تم نشر قوائم المرشحين والناخبين الأولية، على لوحة الإعلانات في مقر الغرفة في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة.
وأوضحت أنه تقدم للترشح 27 عضواً من أعضاء الهيئة العامة بعد ان تم إغلاق باب الترشح ورفع الطلبات المقدمة للجنة الاشراف على انتخابات الغرفة المشكلة وفقاً لقانون الغرف التجارية والنظام الخاص بها.
وعقب الانتهاء من تدقيق الطلبات ودراستها من قبل لجنة الاشراف تم قبول 25 طلباً لاستيفائهم الشروط القانونية من أصل 27 طلب، وتم رفض الطلبين الاخرين لعدم استيفاء شروط الترشح وفقاً لقانون الغرف التجارية والنظام المعمول به.
ولفتت إلى أنه سيبدأ استقبال أي اعتراضات من قبل أعضاء الهيئة العامة سواء على قوائم المرشحين او الناخبين الاولية وذلك حتى موعد أقصاه الساعة الثالثة من يوم الأحد الموافق 27/11/2022 علماً أن أسماء المرشحين المقبولين الأولية هي كما يلي:
1- وائل محمد دياب العاوور
2- هاني عبد سلامه عطا الله
3- فيصل غازي جميل الشوا
4- طارق محمد عمر السقا
5- رشاد محمد ابراهيم حماده
6- محمد ابراهيم محمد حبوب
7- ماهر محمد ديب حبوش
8- "صلاح الدين" احمد خليل المقادمة
9- جهاد غازي حمدي بسيسو
10- لؤي تحسين محمد البكري
11- عدلي عبد الله شعبان السوده
12- عائد عوني محمد أبو رمضان
13- نبيل فؤاد خالد شراب
14- عطاالله محمود حامد الزعبوط
15- وسيم سلمان حسين الحلو
16- محمد على سليم شاهين
17- مصطفى خليل خليل مصطفى (عابد)
18- جمال طلب محمود عياد
19- ايمان على عبداللطيف أبو طريش (عواد)
20- رياض داوود السوافيري
21- احمد يحيى ناصر أبو العون
22- سائد محمد خليل أبو العوف
23- حسام محمد الحويطي
24- بدر يونس خليل صبره
25- وائل على فهيم أبو جبه
تجدر الإشارة في هذا المقام الي أن يوم الاقتراع سوف يجري بتاريخ 21/01/2023.
وتعد غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة من أقدم الغرف التجارية في فلسطين إذ تأسست عام 1954.
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