شؤون فلسطينية

إصابة 3 شبان برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم

إصابة 3 شبان برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب 3 شبان بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق الشديد خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت استجابة لدعوات حركة (فتح) المستمرة لتصعيد المقاومة الشعبية تنديدا بجرائم الاحتلال.

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي ان مواجهات اندلعت عقب انطلاق المسيرة الأسبوعية في البلدة مع جنود الاحتلال الذين اعتدوا على المشاركين فيها بإطلاق الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع مما أدى لإصابة 3 شبان بجروح والعشرات بالاختناق عولجوا جميعهم ميدانيا.

وأوضح شتيوي أن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة بأعداد كبيرة واعتلوا اسطح منازل المواطنين ونصبوا كمائن في أماكن مختلفة دون ان يفلحوا في اعتقال احد.

وانطلقت المسيرة رغم الأمطار الغزيرة بعد صلاة الجمعة بمشاركة المئات من أبناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية المنددة بجرائم الاحتلال في مختلف محافظات الوطن.

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