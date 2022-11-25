خطيب الأقصى: ستبقى القدس مفتاح السلم والحرب وسيشرق نصرها قريباً

رام الله - دنيا الوطنأدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك.وقالت مصادر مقدسية إن أعداداً كبيرة من أهالي القدس والداخل المحتل ومن تمكن من الوصول للمسجد من الضفة أدوا الصلاة في باحاته ومصلياته المسقوفة.وضيقت قوات الاحتلال على المواطنين الذين حاولوا الوصول للأقصى، في وقت أدى فيه مستوطنون طقوساً تلمودية أمام باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.كما أوقفت قوات الاحتلال مجموعة من الشبان وفتشتهم عند باب الاسباط، في وقت ضيقت فيه طواقم بلدية الاحتلال على المصلين وفرضت غرامات بحق مركباتهم بجانب المسجد الأقصى المبارك.وخلال خطبة الجمعة أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ إسماعيل نواهضة أن القدس ستبقى مفتاح الحرب والسلم.وقال نواهضة إن الفئة الباقية على الحق ستبقى مرابطة في المسجد الأقصى وبيت المقدس، وكل مكان إلى يوم القيامة صابرين على ما يصيبهم من شدائد.وأضاف أن مدينة القدس ستبقى خالدة بذكرى الإسراء والمعراج، وسيبقى عطر سيد البشرية فواحا من رباها الطيبة ومكانتها العظيمة.وشدد نواهضة على أن شمس القدس ستشرق من جديد، وستبدد ظلمة ليلها عما قريب ويفرح المؤمنون بنصر الله.