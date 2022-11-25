أبو هولي يستعرض مع فصائل المنظمة في لبنان وضع المخيمات والعلاقة مع (أونروا)

رام الله - دنيا الوطنعقدت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان برئاسة أمين سر حركة (فتح) وفصائل المنظمة فتحي أبو العردات، أمس الخميس، لقاء مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين أحمد أبو هولي، على رأس وفد ضم أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم دواس دواس، ووكيل دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين أنور حمام، لمتابعة الملتقى الثقافي التربوي الفلسطيني العاشر الذي سيفتتح أعماله غدا الجمعة في العاصمة اللبنانية بيروت.وأطلع أبو هولي قيادة المنظمة على نشاطات وبرامج عمل دائرة شؤون اللاجئين في الوطن والشتات، خاصة في لبنان، مؤكدا أن الدائرة ستوفر العديد من المشاريع ذات الصلة في البنى التحتية وما شابه في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، بالتنسيق مع اللجان الشعبية الفلسطينية.وتطرق إلى سلسلة اللقاءات التي عقدها مع العديد من ممثلي الدول المانحة، ومع المفوض العام لوكالة (أونروا) فيليب لازاريني، لافتا إلى أن الدائرة أعدت دراسة شاملة عن كافة احتياجات اللاجئين الفلسطينيين، وأفردت جانب كبير منها للقضايا المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين في لبنان.بدورها، ثمنت قيادة المنظمة الدور الذي تقوم به الدائرة والجهود التي يبذلها رئيسها من أجل رفع المعاناة عن أبناء شعبنا في الضفة وغزة عموما، وفي لبنان على وجه الخصوص، من خلال تخصيص سلسلة من المشاريع المتعلقة في البنى التحتية للمخيمات، وخاصة في موضوع آبار المياه وغيره.كما حملت قيادة المنظمة أبو هولي تحياتها وشكرها للرئيس محمود عباس على دعمه غير المحدود لأهلنا في لبنان في كافة المجالات، وخاصة ما يقدمه لأبنائنا الطلبة عبر صندوق الطالب الفلسطيني التابع لمؤسسة محمود عباس والذي يغطي أقساط الطلبة الجامعيين والمعاهد الأكاديمية بشكل كامل.