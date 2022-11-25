وفد من (فتح) يلتقي برئيسة مؤسسة الشهداء والجرحى

رام الله - دنيا الوطنالتقى أمس الخميس، وفد من حركة (فتح) بغزة رئيس مؤسسة الشهداء والجرحى انتصار الوزير وسهام القرم مدير عام المؤسسة في القطاع.وبحث الوفد العديد من الملفات والقضايا التي تخص الجرحى وكذلك تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية مع المؤسسة من أجل تذليل العقبات والصعوبات والارتقاء بواقع الجرحى الأبطال لمستويات تستجيب لتطلعاتهم وترتفع بهم لحجم تضحياتهم الجسام.وضم الوفد جمال عبيد وعبد الحق شحادة أعضاء الهيئة القيادية العليا وسوراج اللوح أمين سر المكتب الحركي المركزي وهاشم الشوبكي عضو قيادة إقليم شرق غزة وإياد رمضان عضو قيادة إقليم غرب خانيونس وعدد من قيادة المفوضية.