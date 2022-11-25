الأسير سامر العيساوي يعلق إضرابه بعد استجابة الاحتلال لمطالبه

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الجمعة، بأن الأسير سامر العيساوي علق إضرابه عن الطعام، بعد استجابة إدارة سجون الاحتلال لمطالبه.وكان العيساوي قد اعتقل عام 2003 وحكم عليه بالسجن 30 عاما، قبل أن يفرج عنه عام 2011 في إطار صفقة تبادل، إلا أنه أعيد اعتقاله في يوليو/تموز 2012.وبعد اعتقاله عام 2012، بدأ العيساوي إضرابا عن الطعام لمدة 9 أشهر، وهو بذلك يكون صاحب أطول إضراب عن الطعام، لينتزع بعد ذلك حريته في كانون الأول/ديسمبر 2013، ليعاود الاحتلال اعتقاله في حزيران/يونيو 2014.