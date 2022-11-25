شؤون فلسطينية

"الديمقراطية" تشيد باهتمام القيادة الروسية بالقضية الفلسطينية

"الديمقراطية" تشيد باهتمام القيادة الروسية بالقضية الفلسطينية
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعرب نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فهد سليمان، بعد لقائه مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، في موسكو عن التقدير للدور الروسي تجاه القضية الفلسطينية، ومواصلة روسيا لجهودها في التعاطي مع القضايا الدولية «رغم انهماكها بالأزمة في أوكرانيا».

وقال سليمان إن زيارة وفد الجبهة إلى موسكو تندرج في إطار تقليد متبع، يعبر عن مستوى العلاقة المتقدمة بين روسيا كدولة ومجتمع، والجبهة الديمقراطية والحركة الفلسطينية عموما.

وأوضح نائب الأمين العام أن «لروسيا باعاً طويلاً في التعاطي مع الشأن الفلسطيني، أكيد أن الأحداث الأخيرة أثرت على موقعية هذه المسألة من أجندة عمل القيادة في روسيا، لكن هذا لا يعني أن روسيا خرجت عن سياق التعامل الجدي المواظب المثابر المحترف مع القضية الفلسطينية، وفي هذا الإطار نشير إلى سلسلة الزيارات التي قامت بها الوفود الفلسطينية في الفترة الأخيرة.

وأضاف سليمان أن "روسيا دولة كبيرة ودولة عظمى، رغم انهماكها بقضايا متعلقة بالأزمة الأوكرانية فهي لا تدخر جهدا للتعاطي مع الملفات الدولية، جميع الملفات الدولية بدون استثناء، التعاطي الروسي مع الأمور ليس أحاديا بل يتعاطى مع القضايا التي تطرح نفسها بشكل رئيس على كل مستوياتها، وبهذا المعنى نسجل تقديرنا لاهتمام السياسة الروسية بالقضية الفلسطينية والتطورات الجارية في الشرق الأوسط".

وأشار إلى أن " نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، أكد خلال اللقاء استعداد روسيا لمواصلة جهودها من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني، واستعادة الوحدة الداخلية، وهي التي استقبلت 3 جولات من الحوار الفلسطيني، ولقي الموقف الروسي ترحيباً من وفد الجبهة، وإشادة بدور روسيا التاريخي في دعم القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني".

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