نتنياهو يرضخ لمطالب بن غفير ويتفقان على تشكيل الحكومة الجديدة

رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، إن انفراجه شهدتها مباحثات تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، برئاسة بنيامين نتنياهو، مع زعيم حزب القوة اليهودية إيتامار بن غفير.وبحسب موقع (واي نت) العبري، فإن حزب الليكود بزعامة نتنياهو، وقّع على اتفاق مع حزب بن غفير يتعلق بانضمام الأخير للحكومة الإسرائيلية الجديدة التي يعمل نتنياهو على تشكيلها.وينص الاتفاق على أن يكون بن غفير وزيرا للأمن الداخلي بصلاحيات واسعة، وأن يكون إسحاق فاسير لاوف وزيرا للنقب والجليل، وسيكون مسؤولاً أيضًا عن مخطط شرعنة البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية، في حين سيكون عميحاي إلياهو وزيرا لحقيبة التراث.وسيحصل حزب بن غفير على مناصب إضافية منها أن يكون ألموج كوهين نائب وزير الاقتصاد، وتسفيكا فوغل رئيس لجنة الأمن الداخلي في (كنيست)، ومناصب أخرى.وأشار الموقع، إلى أن الليكود يهدف حاليا للتوصل لاتفاق شراكة مع باقي الأحزاب الأخرى من أجل عزل بتسلئيل سموتريتش وزيادة الضغط عليه لإجباره على الدخول للحكومة.وسيكون بن غفير وزيرا في (كابينيت) وعضوا في اللجان الوزارية المختلفة، كما سيكون لوزارته صلاحيات واسعة تتعلق بعمل الشرطة ومصلحة السجون وسلطة إنفاذ الأراضي، وإنشاء حرس وطني واسع النطاق وغيره.