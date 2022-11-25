شؤون فلسطينية

المالكي يشارك في الاجتماع الوزاري الرابع لدول الجوار الأوروبي

المالكي يشارك في الاجتماع الوزاري الرابع لدول الجوار الأوروبي
المالكي
رام الله - دنيا الوطن
شارك وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، في الاجتماع الوزاري الرابع لدول الاتحاد الأوروبي والجوار الأوروبي، الذي عُقد بالتعاقب مع المنتدى السابع للاتحاد من أجل المتوسط، في مدينة برشلونة الإسبانية.

وأكد المالكي في كلمته في الاجتماع، وفق بيان للخارجية اليوم الجمعة، ضرورة استمرار التعاون بين أعضاء الاتحاد، وذلك بهدف الوصول إلى تحقيق اهدافه المشتركة، بتعزيز الاستقرار والامن والازدهار، الذي من شأنه مساعدتنا في التغلب على الازمات العالمية، فنجاتنا منها لن تكون إلا من خلال تعاوننا ووحدتنا في مواجهتها.

 وقال: "بالرغم من هدفنا بتحقيق السلام والأمن، وبناء الجسور بين الناس، وتسهيل التنقل، وتعزيز التفاهم بين الثقافات، إلا أن الواقع الفلسطيني لا زال بعيدا كل البعد عن هذه الأهداف، خاصة في ظل استمرار معاناتنا من أطول احتلال عسكري في التاريخ الحديث، لأكثر من ٥٥ عاماً، ولا زال الاحتلال الإسرائيلي يمنعنا من حق تقرير المصير، والذي يعتبر انتهاكا صارخا لكل مكون من مكونات هذا الحق مما يُفضي إلى نزع صفة الشرعية عن أرضنا".

وأوضح أن نهج المجتمع الدولي، الإنساني والسياسي والاقتصادي، اتجاه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي قد فشل فشلاً ذريعاً، خاصة في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية اليومية من إعدام الصحفيين، وسجن وقتل الأطفال، والتشريد القصري لأسر بأكملها، الأمر الذي يأتي نتيجة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي بدلاً من مواجهته، وهو تصرف غير أخلاقي ويُفقد القانون الدولي وظيفته التنظيمية التي وجد من أجلها.

ودعا جميع الدول في الاتحاد إلى اتخاذ خطوات عملية وعدم الاكتفاء بالتصريحات المتواصلة، وذلك من خلال الإسراع في الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، الخطوة التي تعتبر في غاية الأهمية ليس فقط لتحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين بل أيضا لحماية حياة الفلسطينيين.

ورحب المالكي بالتصريحات التي صدرت مؤخراً عن عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والتي أشارت بوضوح إلى أن "أي محاولة لضم أراضي دولةٍ ما بشكلٍ أحادي الجانب من قبل دولة أخرى يعدّ انتهاكًا للقانون الدولي ويعتبر باطلًا ولاغٍ". حيث صوتت 143 دولة لصالح هذا القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما فيها إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال"، التي صوتت لصالحه أيضا، وهي في ذات الوقت تنتهك القانون الدولي يومياً وبنفس الطريقة.

وطالب المالكي الدول الأعضاء في الاتحاد بضرورة تحمل دولهم مسؤولياتها وعدم معاملة إسرائيل كدولة فوق القانون، حيث لا يمكن تجزئة القانون الدولي أو حقوق الإنسان. مؤكداً أن دولة فلسطين ملتزمة بالقيام بواجباتها كعضو فعال في هذا الاتحاد، بالرغم من كل العقبات التي تواجه الشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية على حد سواء، إلا أنها ستساهم في الوصول الى الحلول المستدامة، من خلال المساهمة في نجاح الجهد الدولي الذي يهدف إلى التخفيف من أثار تغيير المناخ.

ودعا إلى أهمية زيادة الدعم لدولة فلسطين، خاصةً في المشاريع الخضراء وضرورة تزويدنا بالخبرات المتقدمة في هذا المجال، مما يساهم في خلق فرص عمل للشباب الفلسطيني الذي يتوق إلى التغيير.

وفي ضوء سياسة الجوار الجنوبي، والتي تمنح اللاجئين أولوية واهتماماً خاصَّين، شدد المالكي على ضرورة استمرار الدعم الذي تقدمه وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا)، مؤكداً أهمية هذا الدعم للشعب الفلسطيني.

وفي ختام كلمته، أكد المالكي أن اللاجئين الفلسطينيين ينتظرون بترقب كبير الدعم والتضامن من المجتمع الدولي، وبادرة أمل، ورسالة مفادها أنه لم يتم التخلي عنهم، معرباً عن امتنانه لكونه جزءاً من هذا الاتحاد النشط، والذي يعتبر منصة للتعبير عن المتطلبات والاحتياجات لشعبنا، وكلنا ثقة بأنها ستسمع وتنفذ.

أخبار ذات صلة

أسعار الدجاج والخضروات واللحوم في غزة اليوم الجمعة

أسعار الدجاج والخضروات واللحوم في غزة اليوم الجمعة

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة

طقس فلسطين: أمطار غزيرة وأجواء باردة

طقس فلسطين: أمطار غزيرة وأجواء باردة

فلسطين ومصر تبحثان افاق التعاون المشترك

فلسطين ومصر تبحثان افاق التعاون المشترك

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الإفراج الفوري عن الأسير أحمد مناصرة

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الإفراج الفوري عن الأسير أحمد مناصرة

إعلام الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة عن تسليم جثة الإسرائيلي القتيل بجنين

إعلام الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة عن تسليم جثة الإسرائيلي القتيل بجنين

اعتقدوه مسلّح فلسطيني.. إصابة مستوطن بجراح خطيرة جرّاء تشخيص خاطئ شرق رام الله

اعتقدوه مسلّح فلسطيني.. إصابة مستوطن بجراح خطيرة جرّاء تشخيص خاطئ شرق رام الله

غزة: لجنة الطوارئ الحكومية تناقش المنخفض المرتقب وتصدر رزمة توجيهات للمواطنين

غزة: لجنة الطوارئ الحكومية تناقش المنخفض المرتقب وتصدر رزمة توجيهات للمواطنين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فلسطين ومصر تبحثان افاق التعاون المشترك

فلسطين ومصر تبحثان افاق التعاون المشترك

إعلام الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة عن تسليم جثة الإسرائيلي القتيل بجنين

إعلام الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة عن تسليم جثة الإسرائيلي القتيل بجنين

مدير عمليات (أونروا) بالضفة يُبدي قلقله من إضراب العاملين المحتمل

مدير عمليات (أونروا) بالضفة يُبدي قلقله من إضراب العاملين المحتمل

أبو هولي يبحث مع رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني أزمة (أونروا) المالية

أبو هولي يبحث مع رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني أزمة (أونروا) المالية

وحدات إسرائيلية خاصة تختطف شابًا من بيت لحم

وحدات إسرائيلية خاصة تختطف شابًا من بيت لحم

أبو عرة: الانتهاكات بحق الأقصى والإبراهيمي تستوجب ديمومة الرباط

أبو عرة: الانتهاكات بحق الأقصى والإبراهيمي تستوجب ديمومة الرباط

محكمة الاحتلال تمدد عزل الأسير المقدسي أحمد مناصرة

محكمة الاحتلال تمدد عزل الأسير المقدسي أحمد مناصرة

غنام: قرار أستراليا خطوة مهمة وتصويب لسياستها تجاه قضيتنا

غنام: قرار أستراليا خطوة مهمة وتصويب لسياستها تجاه قضيتنا

منوعات

شاهد: أحلام تتراجع عن شرائها لميسي وتضعه في هذا المكان

شاهد: أحلام تتراجع عن شرائها لميسي وتضعه في هذا المكان

شاهد التعليق الأول لدنيا بطمة على حادثة تأجيل جلسة طلاقها

شاهد التعليق الأول لدنيا بطمة على حادثة تأجيل جلسة طلاقها

شاهد: تامر عاشور يكشف تفاصيل غريبة عن بداية مشواره الفني

شاهد: تامر عاشور يكشف تفاصيل غريبة عن بداية مشواره الفني

شاهد: دنيا بطمة تعرض نفسها للانتقاد بسبب تقليدها لهيفاء وهبي

شاهد: دنيا بطمة تعرض نفسها للانتقاد بسبب تقليدها لهيفاء وهبي

محكمة مصرية تصدر قرار صادم بحق أحمد عز بسبب أطفاله من زينة

محكمة مصرية تصدر قرار صادم بحق أحمد عز بسبب أطفاله من زينة

شاهد: إلهام شاهين تحدث ضجة بإطلالتها الغريبة.. سعرها يفوق الـ100 ألف جنيه

شاهد: إلهام شاهين تحدث ضجة بإطلالتها الغريبة.. سعرها يفوق الـ100 ألف جنيه

شاهد: موسيقار شهير يفاجئ الجميع بما قاله عن هاني شاكر ومصطفى كامل

شاهد: موسيقار شهير يفاجئ الجميع بما قاله عن هاني شاكر ومصطفى كامل

أنغام توقف جميع أعمالها الفنية بسبب حالتها الصحية الخطيرة

أنغام توقف جميع أعمالها الفنية بسبب حالتها الصحية الخطيرة

شاهد: أصالة تحاول تعلم &#34;الطبلة&#34; للاستعداد لحفلها في موسم الرياض

شاهد: أصالة تحاول تعلم "الطبلة" للاستعداد لحفلها في موسم الرياض

شاهد: وائل جسار يعلق للمرة الأولى على أغاني المهرجانات

شاهد: وائل جسار يعلق للمرة الأولى على أغاني المهرجانات

عربي

العسومي يجدد التأكيد على مساندة البرلمان العربي للقضية الفلسطينية

العسومي يجدد التأكيد على مساندة البرلمان العربي للقضية الفلسطينية

العراق يعتزم نشر قواته على الحدود مع إيران وتركيا

العراق يعتزم نشر قواته على الحدود مع إيران وتركيا

بالفيديو.. اندلاع حريق في مقر إقامة السفير الجزائري وسط موسكو

بالفيديو.. اندلاع حريق في مقر إقامة السفير الجزائري وسط موسكو

احتفاءً بالفوز التاريخي لمنتخبهم.. خادم الحرمين الشريفين يقرر غدًا الأربعاء إجازة رسمية بالمملكة

احتفاءً بالفوز التاريخي لمنتخبهم.. خادم الحرمين الشريفين يقرر غدًا الأربعاء إجازة رسمية بالمملكة