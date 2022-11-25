شؤون فلسطينية

طقس فلسطين: أمطار غزيرة وأجواء باردة

طقس فلسطين: أمطار غزيرة وأجواء باردة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر حالياً بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة؛ لذا يكون الجو غائماً وباردا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله زخات من الأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئيا الى غائم وباردا، وتسقط بمشيئة الله زخات من الأمطار قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

ويستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي يوم غد السبت، لذا يكون الجو غائماً الى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الامطار بين الحين والآخر قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء والليل والرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل غائماً جزئيا الى غائم ومغبراً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الإثنين: يكون الجو غائماً جزئيا الى غائم ومغبراً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين خلال فترة تأثير المنخفض الجوي من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤيا الأفقية.

أخبار ذات صلة

المالكي يشارك في الاجتماع الوزاري الرابع لدول الجوار الأوروبي

المالكي يشارك في الاجتماع الوزاري الرابع لدول الجوار الأوروبي

أسعار الدجاج والخضروات واللحوم في غزة اليوم الجمعة

أسعار الدجاج والخضروات واللحوم في غزة اليوم الجمعة

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة

فلسطين ومصر تبحثان افاق التعاون المشترك

فلسطين ومصر تبحثان افاق التعاون المشترك

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الإفراج الفوري عن الأسير أحمد مناصرة

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الإفراج الفوري عن الأسير أحمد مناصرة

إعلام الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة عن تسليم جثة الإسرائيلي القتيل بجنين

إعلام الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة عن تسليم جثة الإسرائيلي القتيل بجنين

اعتقدوه مسلّح فلسطيني.. إصابة مستوطن بجراح خطيرة جرّاء تشخيص خاطئ شرق رام الله

اعتقدوه مسلّح فلسطيني.. إصابة مستوطن بجراح خطيرة جرّاء تشخيص خاطئ شرق رام الله

غزة: لجنة الطوارئ الحكومية تناقش المنخفض المرتقب وتصدر رزمة توجيهات للمواطنين

غزة: لجنة الطوارئ الحكومية تناقش المنخفض المرتقب وتصدر رزمة توجيهات للمواطنين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فلسطين ومصر تبحثان افاق التعاون المشترك

فلسطين ومصر تبحثان افاق التعاون المشترك

إعلام الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة عن تسليم جثة الإسرائيلي القتيل بجنين

إعلام الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة عن تسليم جثة الإسرائيلي القتيل بجنين

مدير عمليات (أونروا) بالضفة يُبدي قلقله من إضراب العاملين المحتمل

مدير عمليات (أونروا) بالضفة يُبدي قلقله من إضراب العاملين المحتمل

أبو هولي يبحث مع رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني أزمة (أونروا) المالية

أبو هولي يبحث مع رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني أزمة (أونروا) المالية

وحدات إسرائيلية خاصة تختطف شابًا من بيت لحم

وحدات إسرائيلية خاصة تختطف شابًا من بيت لحم

أبو عرة: الانتهاكات بحق الأقصى والإبراهيمي تستوجب ديمومة الرباط

أبو عرة: الانتهاكات بحق الأقصى والإبراهيمي تستوجب ديمومة الرباط

محكمة الاحتلال تمدد عزل الأسير المقدسي أحمد مناصرة

محكمة الاحتلال تمدد عزل الأسير المقدسي أحمد مناصرة

غنام: قرار أستراليا خطوة مهمة وتصويب لسياستها تجاه قضيتنا

غنام: قرار أستراليا خطوة مهمة وتصويب لسياستها تجاه قضيتنا

منوعات

شاهد: أحلام تتراجع عن شرائها لميسي وتضعه في هذا المكان

شاهد: أحلام تتراجع عن شرائها لميسي وتضعه في هذا المكان

شاهد التعليق الأول لدنيا بطمة على حادثة تأجيل جلسة طلاقها

شاهد التعليق الأول لدنيا بطمة على حادثة تأجيل جلسة طلاقها

شاهد: تامر عاشور يكشف تفاصيل غريبة عن بداية مشواره الفني

شاهد: تامر عاشور يكشف تفاصيل غريبة عن بداية مشواره الفني

شاهد: دنيا بطمة تعرض نفسها للانتقاد بسبب تقليدها لهيفاء وهبي

شاهد: دنيا بطمة تعرض نفسها للانتقاد بسبب تقليدها لهيفاء وهبي

محكمة مصرية تصدر قرار صادم بحق أحمد عز بسبب أطفاله من زينة

محكمة مصرية تصدر قرار صادم بحق أحمد عز بسبب أطفاله من زينة

شاهد: إلهام شاهين تحدث ضجة بإطلالتها الغريبة.. سعرها يفوق الـ100 ألف جنيه

شاهد: إلهام شاهين تحدث ضجة بإطلالتها الغريبة.. سعرها يفوق الـ100 ألف جنيه

شاهد: موسيقار شهير يفاجئ الجميع بما قاله عن هاني شاكر ومصطفى كامل

شاهد: موسيقار شهير يفاجئ الجميع بما قاله عن هاني شاكر ومصطفى كامل

أنغام توقف جميع أعمالها الفنية بسبب حالتها الصحية الخطيرة

أنغام توقف جميع أعمالها الفنية بسبب حالتها الصحية الخطيرة

شاهد: أصالة تحاول تعلم &#34;الطبلة&#34; للاستعداد لحفلها في موسم الرياض

شاهد: أصالة تحاول تعلم "الطبلة" للاستعداد لحفلها في موسم الرياض

شاهد: وائل جسار يعلق للمرة الأولى على أغاني المهرجانات

شاهد: وائل جسار يعلق للمرة الأولى على أغاني المهرجانات

عربي

العسومي يجدد التأكيد على مساندة البرلمان العربي للقضية الفلسطينية

العسومي يجدد التأكيد على مساندة البرلمان العربي للقضية الفلسطينية

العراق يعتزم نشر قواته على الحدود مع إيران وتركيا

العراق يعتزم نشر قواته على الحدود مع إيران وتركيا

بالفيديو.. اندلاع حريق في مقر إقامة السفير الجزائري وسط موسكو

بالفيديو.. اندلاع حريق في مقر إقامة السفير الجزائري وسط موسكو

احتفاءً بالفوز التاريخي لمنتخبهم.. خادم الحرمين الشريفين يقرر غدًا الأربعاء إجازة رسمية بالمملكة

احتفاءً بالفوز التاريخي لمنتخبهم.. خادم الحرمين الشريفين يقرر غدًا الأربعاء إجازة رسمية بالمملكة