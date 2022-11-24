فلسطين ومصر تبحثان افاق التعاون المشترك

رام الله - دنيا الوطناستقبلت وزيرة السياحة والاثار السيدة رُلى معايعة سفير جمهورية مصر الجديد لدى فلسطين السفير إيهاب سليمان، حيث جرى اللقاء في مقر وزارة السياحة والاثار بمدينة بيت لحم.ورحبت الوزيرة معايعة بالسفير سليمان، متمنية له النجاح التوفيق في مهمتة الجديدة كسفير لجمهورية مصر العربية لدى فلسطين، مؤكدة على أهمية العلاقات الفلسطينية المصرية والتي تترجم من خلال الدور المحوري لجمهورية مصر العربية في دعم فلسطين والقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، وذلك لتحقيق طموحات شعب فلسطين بالخلاص من الاحتلال وإقامة دولته الفلسطينية على أرضه، فضلا عن الدور المصري الكبير والمحوري في دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية على مر التاريخ.وتحدثت معايعة عن أهمية ما تمتلكه فلسطين من كنوز ومقتنيات أثرية، تؤهلها لتكون الوجهة السياحية الفريدة على مستوى العالم، مؤكدة تطلعها لمزيد من العمل المشترك لزيادة أعداد الوفود السياحية المصرية القادمة إلى فلسطين، من خلال زيادة التشبيك المباشر بين القطاع السياحي الفلسطيني ونظيرة المصري لتزداد أعداد الوفود السياحية القادمة إلى فلسطين ضمن برامج سياحية فلسطينية ومستخدمين للمرافق السياحية الفلسطينية.وتطرقت معايعة للحديث حول الخطة التسويقية السياحية التي تنتهجها فلسطين للترويج للقطاع السياحي الفلسطيني من خلال من خلال استخدام أفضل وأحدث الأساليب التكنولوجية في مجال التسويق السياحي وفتح أسواق جديدة وتذليل العقبات أمام القطاع السياحي الفلسطيني والمشاركة في الفعاليات السياحية الدولية لرفع اسم فلسطين عاليا، وبالأخص بعد انتهاج فلسطين لمجموعة من الأنماط السياحية والتي عملت على إثراء السلة السياحية التي تمتلكها فلسطين، لتكون رافدا إضافيا في أعداد السياح القادمين إلى فلسطين، مؤكدة ضرورة التحضير لاتفاقيات مشتركة في مجال السياحة و مجال الحفاظ على التراث الثقافي.وتحدث السفير المصري السفير ايهاب سليمان عن العلاقات التاريخية بين الاردن وفلسطين، مؤكدا الجاهزية الكاملة لرفع مستوى التعاون في المجال السياحي لانتاج برامج سياحية مشتركة تجمع بين البلدين.وتباحث الجانبان في سبل تطوير قطاع المتاحف الفلسطيني وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات والمعلومات لدى الجانب المصري بالاضافة لاخر التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر وزراء السياحة العرب والمزمع عقده في العاصمة المصرية القاهرة.