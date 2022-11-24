شؤون فلسطينية

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الإفراج الفوري عن الأسير أحمد مناصرة

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الإفراج الفوري عن الأسير أحمد مناصرة
رام الله - دنيا الوطن
دعا الاتحاد الأوروبي سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إلى الإفراج الفوري عن الأسير المقدسي أحمد مناصرة (20 عاما).

وأفاد مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس في تغريدة على موقعه الرسمي في (تويتر) بأن ممثلين عن الاتحاد وعدد من الدول الأعضاء حضروا جلسة محاكمة للأسير مناصرة، التي عقدت اليوم، بعد قضائه عاما في العزل الإنفرادي، حيث قررت محكمة الاحتلال تمديد عزله لأربعة أشهر أخرى.

وقال الاتحاد الأوروبي: "تعتبر الأمم المتحدة أن الحبس الانفرادي لمدة تزيد عن 15 يومًا يشكّل نوعا من أنواع التعذيب".

وأضاف: "نطالب السلطات الإسرائيلية إنهاء حبسه الانفرادي فورا، والتأكد من حصوله على المساعدة والدعم النفسيين اللازمين".

وتابع: "نظرًا للمخاوف الدولية الجادة بشأن معايير المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية المتبعة في هذه القضية، فإننا ندعو السلطات الإسرائيلية إلى إطلاق سراحه على وجه السرعة".

وكان نادي الأسير الفلسطيني قد نقل عن المحامي خالد زبارقة بأن محكمة الاحتلال في بئر السبع مددت عزل الأسير المقدسي أحمد مناصرة، رغم وضعه الصحيّ والنفسيّ الخطير، وذلك لمدة أربعة شهور جديدة، علمًا أنّه معزول منذ أكثر من عام، ويقبع اليوم في زنازين معتقل "عسقلان".

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