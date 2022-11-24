دولي

بعد تسجيلها أرقامًا قياسية.. الصين تفرض الإغلاق لمواجهة (كورونا)

بعد تسجيلها أرقامًا قياسية.. الصين تفرض الإغلاق لمواجهة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الخميس، عن تسجيلها إحصائيات وصفتها "بالأعلى" منذ بدء فيروس (كورونا) قبل ثلاث سنوات.

وأفادت السلطات، بأن عدد الحالات المحلية الجديدة باستثناء الوافدة بلغ 31.444، يوم 23 تشرين الثاني/ نوفمبر منها 3.927 ظهرت عليها أعراض و27.517 بدون أعراض.

وبحسب بيانات رسمية، سجلت الصين 29.157 إصابة جديدة في اليوم السابق منها 2.719 إصابة مصحوبة بأعراض و26.438 بدون أعراض. وسجلت الصين وفاة واحدة، بعدما لم تسجل أي وفيات في اليوم السابق، مما يرفع مجملها إلى 5232. وفق ما ذكر موقع قناة (يورو نيوز).

كما وفرضت السلطات في تشنغتشو، المدينة الواقعة في وسط الصين والتي تضمّ مصنعاً ضخماً لهواتف آيفون، إغلاقاً عاماً في العديد من أحياء وسط المدينة لمكافحة (كورونا) بعدما أثار تفشّي الفيروس احتجاجات عنيفة وحالة ذعر.

وقالت السلطات البلدية إنّه لم يعد يُسمح لسكان وسط المدينة بمغادرة المنطقة من دون إبراز نتيجة سلبية لاختبار كوفيد والحصول على إذن من السلطات المحليّة بذلك، ونصحتهم بعدم مغادرة منازلهم "إلا عند الضرورة".

وأضافت أنّ هذه القيود ستسري اعتباراً من منتصف ليل الخميس-الجمعة لمدة خمسة أيام على أكثر من 6 ملايين شخص، أي نصف سكان المدينة تقريباً.

ويفرض القرار الصادر مساء الأربعاء على جميع السكّان القاطنين في ثمان من مناطق المدينة بالخضوع لاختبار "بي سي آر" بصورة يومية وعلى مدار أيام الإغلاق العام الخمسة.

ويأتي هذا الإجراء بعد أن تظاهر مئات العمال في أكبر مصنع لهواتف آيفون الأميركية في المدينة. والمصنع الذي تملكه شركة فوكسكون التايوانيّة يخضع لقيود صارمة لمكافحة (كورونا).

ويعمل في هذا المصنع الضخم أكثر من مئتي ألف شخص يتم إيواؤهم بصورة عامة في الموقع، وقد فرضت عليهم تدابير حجر منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر بعد الكشف عن وجود بؤرة من الإصابات (كورونا).

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على موقع تويتر ونظيره الصيني "ويبو" الأربعاء، حشدا من العمال يسيرون خلال النهار في شارع، وفي مواجهتهم عناصر من شرطة مكافحة الشغب وأشخاص يرتدون بزات عازلة بيضاء.

لكنّ الإجراءات التي فرضتها السلطات الأربعاء لا تسري على هذا المصنع كونه لا يقع ضمن الأحياء المركزية للمدينة.

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