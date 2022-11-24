موقع إسرائيلي: "النخالة" هاتف المسلّحين الفلسطينيين في جنين وطالبهم بإعادة جثة القتيل الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (واللا) الإسرائيلية، مساء اليوم، بأنه بناء على طلب المبعوث الأممي، اتصل الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة بالمسلحين الذين احتجزوا جثة الإسرائيلي في جنين وطلب منهم إعادتها.وقال الموقع، إن "مسؤولين كبار قالوا إنه لو لم يتم إعادة الجثة، لشن الجيش الإسرائيلي عملية واسعة النطاق في جنين كان ستؤدي لمقتل الكثير".وبحسب مسؤول إسرائيلي كبير، فإنه: "منذ بداية الحادث أمر رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن الأجهزة الأمنية ببذل قصارى جهدها لإعادة الجثة".وقد تسلّم الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، جثّة الاسرائيلي تيران بيرو الذي قتل في حادث سير في جنين وذلك بعد مفاوضات جرت مع المقاومين.واختطف مسلحون فلسطينيون، جثة إسرائيلي، من مستشفى في جنين، بعد أن لقي مصرعه في حادث سير، أصيب فيه برفقة إسرائيلي آخر.