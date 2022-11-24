شؤون فلسطينية

غزة: لجنة الطوارئ الحكومية تناقش المنخفض المرتقب وتصدر رزمة توجيهات للمواطنين

غزة: لجنة الطوارئ الحكومية تناقش المنخفض المرتقب وتصدر رزمة توجيهات للمواطنين
رام الله - دنيا الوطن
عقدت لجنة "طوارئ الشتاء" الحكومية بغزة، اليوم الخميس، اجتماعاً طارئاً لمتابعة استعدادات البلديات والمؤسسات ذات العلاقة للمنخفض الجوي المرتقب، مشددة على أهمية تعاون المواطنين مع البلديات وجاهزية الجميع وفق الإمكانيات المتاحة.

ووفقًا لموقع (الرأي) الحكومي، فإن رئاسة اللجنة استمعت إلى الطواقم العاملة من البلديات ووزارة الأشغال والدفاع المدني والتنمية الاجتماعية، ومدى جهوزيتها لحماية المواطنين.

وقالت اللجنة: "المنخفض الجوي القادم يشكل تحدياً للجميع، وطواقم وزارة الحكم المحلي والمؤسسات الشريكة رفعت حالة التأهب لديها وتفقدت مقدراتها استعداداً لاستقبال المنخفض".

وأوضحت أنها أوعزت إلى البلديات بضرورة العمل على توفير كميات سولار احتياطية تحسباً لانقطاع التيار الكهربائي، لمتابعة سير المضخات المتنقلة".

وكلفت اللجنة وزارة الداخلية والأمن الوطني، بإخلاء المواطنين من حرم وادي غزة، منعاً لحدوث أي حالات غرق أو نفوق في الحيوانات لديهم، فيما كلفت الدفاع المدني والعمليات المركزية بإرسال كشوفات المتضررين حال وجودها، إلى وزارة التنمية الاجتماعية عبر اللجنة.

ودعت المواطنين لضرورة التعاون مع فرق وطواقم البلديات، وعدم إلقاء القمامة قرب مصافي الأمطار، كي لا تتسبب بإغلاقها وعدم تسرب المياه إليها، مشددة على أهمية أن يكون المواطن شريكًا مع البلديات في حماية المجتمع ومقدراته.

وأضافت "يجب أن يدرك المواطن واجباته وحقوقه والتعاون مع البلديات التي لا تعفى من مسؤولياتها".

وأهابت اللجنة بجميع المواطنين الكرام في كافة مواقعهم بضرورة مراعاة قواعد السلامة، مستدلة بالقول المأثور: "درهم وقاية خير من قنطار علاج".

كما وأصدرت  لجنة طوارئ الشتاء الحكومية إلى المواطنين رزمة مالتوجيهات التي أصدرتها، للوقاية من المخاطر المتوقعة في المنخفضات الجوية.

حيث دعتهم إلى ترميم المنازل ترميماً جيداً وتفقد الفتحات والنوافذ والعمل على إصلاح التالف منها، وإجراء الصيانة اللازمة للتمديدات الكهربائية، وتفقد قنوات تصريف المياه والمناهل مع إجراء الصيانة اللازمة لها.

ونوّهت إلى ضرورة إجراء الصيانة اللازمة لتمديدات التدفئة المركزية والمدافئ المتنقلة بمختلف أنواعها، وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير جراء الرياح الشديدة كالألواح المعدنية وشبكات التلفاز وغيرها.

ودعت اللجنة إلى حفظ المواد سريعة الاشتعال في أماكن آمنه خارج المنزل وبعيدا عن مصادر الحرارة وجيدة التهوية، وتوفير التهوية المناسبة أثناء استخدام المدافئ المتنقلة ومواقد الفحم ومراقبة الأطفال والتأكد من إطفاء المدافئ قبل النوم أو مغادرة المنزل.

وشدّدت على عدم السماح للأطفال باللعب خارج المنزل أثناء الظروف الجوية غير الاعتيادية، وعدم استخدام المدافئ لأغراض أخرى مثل الطهي وتسخين الماء وتجفيف الملابس.

وطالبت اللجنة عدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء في الأجواء العاصفة، والابتعاد عن أماكن تجمع المياه ومجاري السيول، وقيادة السيارة بحذر والتقيد بتعليمات وقواعد السير وأنظمة الأمن والسلامة المرورية.

ولفتت إلى ضرورة الاحتفاظ بصندوق إسعافات أولية يحتوي على المكونات الأساسية للإسعاف، توفير طفاية حريق يدوية مناسبة وتثبيتها عند مدخل المطبخ والتأكد من صلاحيتها باستمرار.

وأهابت المواطنين بضرورة توفير مضخة لشفط المياه خاصة في المباني المنخفضة ذات الطوابق تحت الأرضية والمعرضة لتجمع المياه فيها.

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