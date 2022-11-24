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شؤون فلسطينية

أبو هولي يبحث مع رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني أزمة (أونروا) المالية

أبو هولي يبحث مع رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني أزمة (أونروا) المالية
صورة من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، مع رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني باسل الحسن، قضايا ومطالب اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ومعاناتهم الإنسانية والحياتية ومطالبهم بما فيها التغطية الاستشفائية، واستكمال إعادة إعمار مخيم نهر البارد والمساعدات النقدية.

جاء ذلك خلال لقاء أبو هولي، اليوم الخميس، برئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، في بيروت، على رأس وفد ضمّ: أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) دواس دواس، ووكيل دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية أنور حمام.

وتطرق اللقاء، إلى بحث قضايا تتصل بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والفجوة المالية التي تواجهها وسبل مواجهتها، بما فيها النداء الذي أطلقته الوكالة الشهر الماضي لجمع مبلغ 13 مليون دولار لمساعدة اللاجئين في مخيمات لبنان.

وجرى التأكيد خلال الاجتماع على استمرار وتعزيز التواصل والتشاور في كافة الملفات بما يعزّز العمل المشترك بين فلسطين ولبنان، والتنسيق في مؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الذي يعقد في القاهرة الشهر المقبل.

وتسلّم الوفد دعوة للحسن لحضور الملتقى الثقافي الفلسطيني الذي يفتتح يوم غد الجمعة.

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