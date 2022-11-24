إعلام إسرائيلي يكشف استعدادات الاحتلال لتصعيد واسع النطاق بالضفة

رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء يوم الخميس، استعدادات جيش الاحتلال الإسرائيلي لتصعيد واسع النطاق في الضفة الغربية.ووفق صحيفة (يديعوت لأحرنوت) الإسرائيلية، فإن وزارة الجيش أعلنت عن طلبية شراء فوري لـ 50 عربة مصفحة لاستخدامها من قبل قوات الجيش في منطقة الضفة الغربية.وأفادت الصحيفة بأن طلبية المدرعات بتكلفة عشرات الملايين من الشواكل، بالإضافة إلى شراء 2500 سترة واقية في إطار الاستعدادات لتصعيد واسع النطاق في الضفة.هذا وتشهد الأوضاع في فلسطين حالة توتر شديدة عقب تفجيرات القدس واقتحامات الاحتلال الإسرائيلي لمدن وقرى في الضفة الغربية.