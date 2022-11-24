أبو عرة: الانتهاكات بحق الأقصى والإبراهيمي تستوجب ديمومة الرباط

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة حماس، مصطفى أبو عرة على أن انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة بحق المسجدين الأقصى والإبراهيمي تستوجب شد الرحال إليهما والرباط الدائم فيهما.وقال أبو عرة إن ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك في القدس والإبراهيمي في الخليل من اعتداءات مستمرة ومتواصلة واقتحامات المستوطنين بالآلاف وتدنيس المسجدين بإقامة الاحتفالات والطقوس التلمودية واعتداء على المصلين والمرابطين، كل ذلك يستوجب شد الرحال إليهما والرباط فيهما بشكل دائم.وأضاف: "المطلوب هو الحشد الدائم في المسجدين وليس فقط في صلاة الفجر من كل جمعة مع أهمية ذلك وضرورته، لأن اعتداءات المستوطنين تحت حماية الاحتلال في غير يوم الجمعة أكثر من يوم الجمعة، وفي غير صلاة الفجر أكثر من صلاة الفجر".وأكمل: "ليس للمسجد حام ولا مدافع عنه إلا الشعب الفلسطيني وخاصة أهالي القدس وأهالي الخليل، فالواجب عليهم مضاعف عن غيرهم لقربهم من المسجدين ولسهولة الوصول إليهما والصلاة فيهما".