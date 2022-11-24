شؤون فلسطينية

محكمة الاحتلال تمدد عزل الأسير المقدسي أحمد مناصرة

محكمة الاحتلال تمدد عزل الأسير المقدسي أحمد مناصرة
أحمد مناصرة
رام الله - دنيا الوطن
قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تمديد العزل الانفرادي للأسير المقدسي أحمد مناصرة لمدة أربعة أشهر إضافية، رغم صعوبة وضعه الصحي والنفسي.

وأفاد إعلام الأسرى أن محكمة الاحتلال في بئر السبع قبلت طلب نيابة الاحتلال وإدارة السجون بتجديد العزل الانفرادي للأسير أحمد مناصرة لمدة أربعة أشهر أخرى في سجن "شكما" بعسقلان.

وعقد الاحتلال اليوم، جلسة للأسير مناصرة، استكمالًا للجلسة التي عُقدت مؤخرًا للنظر في طلب نيابة الاحتلال، وإدارة السّجون الخاص بتمديد أمر عزله لمدة ستة أشهر جديدة.

وقالت والدة الأسير أحمد سابقا، إن "حالته تزداد سوءاً بسبب وضعه في العزل الانفرادي بسجن عسقلان منذ مدة طويلة، ولا يرى أو يتحدث مع أحد".

وأوضحت أنها تتمنى احتضانه وضمه إليها، مناشدة الجميع بمساندته والعمل على تخليصه من العذاب الذي يتعرض له.

وأضافت:" أحمد لازم يطلع، ويجب الوقوف في وجه الاحتلال والضغط عليه، حتى لا نخسر ابني في العزل".

وشددت أم أحمد مناصرة على أنه بحاجة لمساندة من الجميع، لأنه يعاني من العزل، ويصرخ بشكل دائم من أجل إخراجه.

وطالبت المؤسسات الحقوقية والدولية، بالوقوف إلى جانب أحمد في ظل مرضه وتعرضه لاضطراب نفسي.

وكان المحامي خالد زبارقة قد حذر من أن الأسير أحمد مناصرة 20 عاماً يواجه مخاطر مضاعفة على حياته مقارنة مع الفترة الماضية، خلال تواجده في عزل سجن "عسقلان".

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