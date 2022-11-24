طولكرم: إصابة عشرات الطلبة بالرصاص والاختناق باعتداء قوات الاحتلال على جامعة "خضوري"





رام الله - دنيا الوطنأصيب العشرات من طلبة جامعة فلسطين التقنية "خضوري" في طولكرم، اليوم الخميس، بالرصاص الحي والاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت في محيطها.وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمطاطي بكثافة داخل حرم الجامعة بعد أن وقعت مواجهات بالقرب من جدار الضم والتوسع العنصري المحاذي لها، ما أدى إلى وقوع إصابات بالاختناق في صفوف الطلبة، وما زالت المواجهات مستمرة حتى إعداد الخبر.وفي وقت سابق، أعلن مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي عن وصول أربع إصابات، منها إصابتان بالرصاص الحي في الأجزاء السفلية، والباقي اختناق بالغاز المسيل للدموع.فيما أخلت إدارة جامعة خضوري، الطلبة حفاظاً على سلامتهم بعد اشتداد المواجهات.