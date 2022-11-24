عاجل

  • مشفى طولكرم الحكومي: وصول أربع إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام حرم جامعة "خضوري"


شؤون فلسطينية

غنام: قرار أستراليا خطوة مهمة وتصويب لسياستها تجاه قضيتنا

غنام: قرار أستراليا خطوة مهمة وتصويب لسياستها تجاه قضيتنا
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام تراجع أستراليا عن قرار اعترافها بالقدس الغربية كعاصمة لدولة الاحتــلال الإسرائيلي خطوة مهمة تنسجم مع قرارات الشرعية الدولية، وتصويب للسياسة الأسترالية تجاه فلسطين وحقوق شعبنا بالحرية وإقامة دولته المستقلة.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ غنام لممثل أستراليا لدى دولة فلسطين السفير ادوارد رسل في مكتبها اليوم الخميس، حيث وضعته بصورة معاناة شعبنا وتصاعد جرائم جيش الاحتـلال وقطعان المستــــ وطنين بحق كل ما هو فلسطيني على امتداد الأرض الفلسطينية.

وأطلعت غنام السفير على الأوضاع العامة بالمحافظة واعتداءات الاحتلال وإعداماته الميدانية لشبابنا وأطفالنا وانتهاكاته واقتحاماته المتواصلة للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.

وأشارت إلى أن جرائم الاحتلال بحق مقدساتنا الإسلامية والمسيحية ومحاولة تهويد المناهج هي استهداف للوجود الفلسطيني في القدس، معتبرة ما يحدث في الأقصى والقيامة اعتداءً سافراً على حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين على حد سواء.

ولفتت، إلى ما تعانيه المرأة الفلسطينية من تنكيل واعتقال وقتل وخاصة اسيـــراتنا خلف قضبان سجون الاحتلال، في الوقت الذي يحيي فيه العالم اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وحملة الـ 16 يوما التي تتبعه. مبينة أن الشعب الفلسطيني لم يعد لديه أمل بالمجتمع الدولي الذي ينتهج سياسة الكيل بمكيالين إزاء القضية الفلسطينية ويتجاهل معاناة وأحزان شعبنا.

وبينت، أن ما يعانيه أسرانا خلف قضبان سجون الاحتلال، وخاصة المرضى منهم وعلى رأسهم الأســير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد الذي يرفض الاحتلال الإفراج عنه رغم خطورة وضعه الصحي، بالإضافة إلى احتجاز الاحتـــلال جثامين الشـــهداء في الثلاجات ومقابر الأرقام.

بدوره، أبدى السفير تعاطفه الكبير مع الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن أستراليا تدعم حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

أخبار ذات صلة

محكمة الاحتلال تمدد عزل الأسير المقدسي أحمد مناصرة

محكمة الاحتلال تمدد عزل الأسير المقدسي أحمد مناصرة

طولكرم: إصابة عشرات الطلبة بالرصاص والاختناق باعتداء قوات الاحتلال على جامعة &#34;خضوري&#34;

طولكرم: إصابة عشرات الطلبة بالرصاص والاختناق باعتداء قوات الاحتلال على جامعة "خضوري"

بلدية غزة تناقش مع إعلاميين قضايا تهم المواطنين والمدينة

بلدية غزة تناقش مع إعلاميين قضايا تهم المواطنين والمدينة

&#34;برلمانيون لأجل القدس&#34; تطالب البرلمانات بالتدخل العاجل لرفع الحصار عن غزة

"برلمانيون لأجل القدس" تطالب البرلمانات بالتدخل العاجل لرفع الحصار عن غزة

الأحمد يبحث مع السفير الأردني آخر المستجدات

الأحمد يبحث مع السفير الأردني آخر المستجدات

&#34;المقاومة الشعبية&#34; تنعي الشهيدين أبو كشك وحرز الله

"المقاومة الشعبية" تنعي الشهيدين أبو كشك وحرز الله

&#34;المسار الثوري البديل&#34; تدعو إلى إسناد المقاومة والانتفاضة المتصاعدة

"المسار الثوري البديل" تدعو إلى إسناد المقاومة والانتفاضة المتصاعدة

الحركة الأسيرة: تصريحات &#34;بن غفير&#34; دليل على التطرف

الحركة الأسيرة: تصريحات "بن غفير" دليل على التطرف

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غنام: قرار أستراليا خطوة مهمة وتصويب لسياستها تجاه قضيتنا

غنام: قرار أستراليا خطوة مهمة وتصويب لسياستها تجاه قضيتنا

&#34;برلمانيون لأجل القدس&#34; تطالب البرلمانات بالتدخل العاجل لرفع الحصار عن غزة

"برلمانيون لأجل القدس" تطالب البرلمانات بالتدخل العاجل لرفع الحصار عن غزة

&#34;المسار الثوري البديل&#34; تدعو إلى إسناد المقاومة والانتفاضة المتصاعدة

"المسار الثوري البديل" تدعو إلى إسناد المقاومة والانتفاضة المتصاعدة

الحركة الأسيرة: تصريحات &#34;بن غفير&#34; دليل على التطرف

الحركة الأسيرة: تصريحات "بن غفير" دليل على التطرف

الوزير غنيم يلتقي رئيس الممثلية الهولندية ويبحث معه التعاون المشترك

الوزير غنيم يلتقي رئيس الممثلية الهولندية ويبحث معه التعاون المشترك

&#34;التعليم العالي&#34; تنظم ورشة لتطوير تخصص البرمجيات وقواعد البيانات

"التعليم العالي" تنظم ورشة لتطوير تخصص البرمجيات وقواعد البيانات

الطائفة الدرزية تشكر الرئيس عباس على جهوده بالإفراج عن جثمان الشاب &#34;فيرو&#34;

الطائفة الدرزية تشكر الرئيس عباس على جهوده بالإفراج عن جثمان الشاب "فيرو"

فلسطين والأردن تبحثان التعاون في المجال السياحي

فلسطين والأردن تبحثان التعاون في المجال السياحي

منوعات

شاهد: دنيا بطمة تعرض نفسها للانتقاد بسبب تقليدها لهيفاء وهبي

شاهد: دنيا بطمة تعرض نفسها للانتقاد بسبب تقليدها لهيفاء وهبي

محكمة مصرية تصدر قرار صادم بحق أحمد عز بسبب أطفاله من زينة

محكمة مصرية تصدر قرار صادم بحق أحمد عز بسبب أطفاله من زينة

شاهد: إلهام شاهين تحدث ضجة بإطلالتها الغريبة.. سعرها يفوق الـ100 ألف جنيه

شاهد: إلهام شاهين تحدث ضجة بإطلالتها الغريبة.. سعرها يفوق الـ100 ألف جنيه

شاهد: موسيقار شهير يفاجئ الجميع بما قاله عن هاني شاكر ومصطفى كامل

شاهد: موسيقار شهير يفاجئ الجميع بما قاله عن هاني شاكر ومصطفى كامل

أنغام توقف جميع أعمالها الفنية بسبب حالتها الصحية الخطيرة

أنغام توقف جميع أعمالها الفنية بسبب حالتها الصحية الخطيرة

شاهد: أصالة تحاول تعلم &#34;الطبلة&#34; للاستعداد لحفلها في موسم الرياض

شاهد: أصالة تحاول تعلم "الطبلة" للاستعداد لحفلها في موسم الرياض

شاهد: وائل جسار يعلق للمرة الأولى على أغاني المهرجانات

شاهد: وائل جسار يعلق للمرة الأولى على أغاني المهرجانات

بعد إلهام شاهين.. إعلامية شهيرة توصي بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها

بعد إلهام شاهين.. إعلامية شهيرة توصي بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها

شاهد: طليقة معتصم النهار تثير الجدل بحقيقة عودتها لعصمته

شاهد: طليقة معتصم النهار تثير الجدل بحقيقة عودتها لعصمته

شاهد: سامر المصري &#34;أبو شهاب&#34; يعلق بطريقة كوميدية على فوز المنتخب السعودي

شاهد: سامر المصري "أبو شهاب" يعلق بطريقة كوميدية على فوز المنتخب السعودي

عربي

العراق يعتزم نشر قواته على الحدود مع إيران وتركيا

العراق يعتزم نشر قواته على الحدود مع إيران وتركيا

بالفيديو.. اندلاع حريق في مقر إقامة السفير الجزائري وسط موسكو

بالفيديو.. اندلاع حريق في مقر إقامة السفير الجزائري وسط موسكو

احتفاءً بالفوز التاريخي لمنتخبهم.. خادم الحرمين الشريفين يقرر غدًا الأربعاء إجازة رسمية بالمملكة

احتفاءً بالفوز التاريخي لمنتخبهم.. خادم الحرمين الشريفين يقرر غدًا الأربعاء إجازة رسمية بالمملكة

مصرع 11 شخصًا جرّاء انقلاب حافلة بالمغرب

مصرع 11 شخصًا جرّاء انقلاب حافلة بالمغرب