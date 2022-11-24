غنام: قرار أستراليا خطوة مهمة وتصويب لسياستها تجاه قضيتنا

رام الله - دنيا الوطناعتبرت محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام تراجع أستراليا عن قرار اعترافها بالقدس الغربية كعاصمة لدولة الاحتــلال الإسرائيلي خطوة مهمة تنسجم مع قرارات الشرعية الدولية، وتصويب للسياسة الأسترالية تجاه فلسطين وحقوق شعبنا بالحرية وإقامة دولته المستقلة.جاء ذلك خلال استقبال المحافظ غنام لممثل أستراليا لدى دولة فلسطين السفير ادوارد رسل في مكتبها اليوم الخميس، حيث وضعته بصورة معاناة شعبنا وتصاعد جرائم جيش الاحتـلال وقطعان المستــــ وطنين بحق كل ما هو فلسطيني على امتداد الأرض الفلسطينية.وأطلعت غنام السفير على الأوضاع العامة بالمحافظة واعتداءات الاحتلال وإعداماته الميدانية لشبابنا وأطفالنا وانتهاكاته واقتحاماته المتواصلة للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.وأشارت إلى أن جرائم الاحتلال بحق مقدساتنا الإسلامية والمسيحية ومحاولة تهويد المناهج هي استهداف للوجود الفلسطيني في القدس، معتبرة ما يحدث في الأقصى والقيامة اعتداءً سافراً على حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين على حد سواء.ولفتت، إلى ما تعانيه المرأة الفلسطينية من تنكيل واعتقال وقتل وخاصة اسيـــراتنا خلف قضبان سجون الاحتلال، في الوقت الذي يحيي فيه العالم اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وحملة الـ 16 يوما التي تتبعه. مبينة أن الشعب الفلسطيني لم يعد لديه أمل بالمجتمع الدولي الذي ينتهج سياسة الكيل بمكيالين إزاء القضية الفلسطينية ويتجاهل معاناة وأحزان شعبنا.وبينت، أن ما يعانيه أسرانا خلف قضبان سجون الاحتلال، وخاصة المرضى منهم وعلى رأسهم الأســير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد الذي يرفض الاحتلال الإفراج عنه رغم خطورة وضعه الصحي، بالإضافة إلى احتجاز الاحتـــلال جثامين الشـــهداء في الثلاجات ومقابر الأرقام.بدوره، أبدى السفير تعاطفه الكبير مع الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن أستراليا تدعم حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.