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شؤون فلسطينية

"برلمانيون لأجل القدس" تطالب البرلمانات بالتدخل العاجل لرفع الحصار عن غزة

"برلمانيون لأجل القدس" تطالب البرلمانات بالتدخل العاجل لرفع الحصار عن غزة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
طالبت الهيئة التنفيذية لرابطة برلمانيون لأجل القدس، البرلمانات الدولية بالتحرك العاجل للعمل من أجل رفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، منذ 16 عامًا.

وأوضحت الهيئة، خلال اجتماعها الدوري في مقر الرابطة باسطنبول، أنها بصدد إطلاق حملة برلمانية للمطالب برفع الحصار عن غزة، مشددة أن الحصار مخالف للقوانين الدولية وله تبعات إنسانية وساهم في تدهور الأوضاع المعيشية في القطاع على مدار سنوات.

وبينت، أن المجلس التشريعي الفلسطيني أرسل نداء استغاثة نتيجة تدهور الأوضاع في القطاع الإنسانية والمعيشية بفعل الحصار، داعية البرلمانيين لإثارة ملف الحصار في برلماناتهم ومع حكوماتهم والتحرك لرفعه.

وأضافت الهيئة ، أن الاحتلال حول القطاع من خلال حصاره إلى بقعة جغرافية غير صالحة للحياة، تفتقر للمقومات الأساسية الإنسانية، مشيرة إلى التداعيات الخطيرة لاستمرار الحصار على الواقع الإنساني والاقتصادي والاجتماعي والصحي، وارتفاع نسب البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي إلى نسب غير مسبوقة.

وناشدت، المجتمع الدولي من أجل التدخل العاجل لإنهاء الحصار ولعدم استمرار سياسة العقاب الجماعي التي يفرضها الاحتلال على سكان القطاع.

وكانت الهيئة التنفيذية لرابطة برلمانيون لأجل القدس، عقدت اجتماعها الدوري في مقر الرابطة بمدينة إسطنبول، برئاسة رئيس الرابطة الشيخ حميد بن عبد الله الأحمر

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا بريًا وبحريًا وجويًا مشددًا على غزة منذ عام 2006 على القطاع الذي يعاني نصف سكانه من البطالة وغالبيتهم من الشباب.

وشن الاحتلال الإسرائيلي على القطاع 4 حروب دامية منذ عام 2008، كانت آخرها في مايو/ أيار العام الماضي واستمرت 11 يوماً وأسفرت عن استشهاد نحو 266 فلسطينيا بينهم 66 طفلا و39 امرأة و17 مسنا.

ويمنع الاحتلال 2.3 مليون فلسطيني يعيشون في القطاع من السفر عبر معبر بيت حانون (إيريز) وهو المعبر الوحيد المخصص لانتقال الأفراد من القطاع وأراضي 1948.

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