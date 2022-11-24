الأحمد يبحث مع السفير الأردني آخر المستجدات

رام الله - دنيا الوطنبحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى السلطة الوطنية عصام البدور، آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية.واستعرض الطرفان، خلال لقاء عقد في مدينة رام الله، اليوم الخميس، اعتداءات الاحتلال المستمرة من قتل للمواطنين وهدم للمتلكات واستيلاء على الأراضي، واجتياحات المستوطنين لمختلف المناطق الفلسطينية وخاصة المسجد الأقصى في محاولة يائسة لتغيير طبيعته التاريخية، ما يشكل اعتداء مباشرا على الشعب الفلسطيني والأردني.وأكد الجانبان التمسك بالوصاية الهاشمية على الأماكن الدينية والإسلامية والمسيحية في القدس عاصمة الدولة الفلسطينية.وأكد السفير البدور تمسك الأردن الثابت بضرورة إنهاء الاحتلال والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، في إطار حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.وشدد البدور على دعم الأردن لجهود إنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.وأكدا تعزيز التنسيق المشترك في كافة القضايا التي تهم الجانبين.