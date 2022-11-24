"المقاومة الشعبية" تنعي الشهيدين أبو كشك وحرز الله

رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الشعبية، الشهيديدن محمد هشام محمد أبو كشك (22 عامًا) ومحمد أحمد حسن حرز الله (30 عاماً)، اللذين استشهدا خلال اقتحام الاحتلال لنابلس الفترة الماضية.وقالت الحركة إن "مواصلة الاحتلال حملته المسعورة ضد الأرض الفلسطينية لن نقابله إلا بمزيد من الثورة والعنفوان والقوة، والتصدي له، وسيقف مجاهدونا له بالمرصاد حتى يرحل عن أرضنا ونحررها بعزيمة رجالها".وأكدت أن "دماء الشهداء لن تذهب هدراً، داعيين الشباب والمقاومين للمزيد من حالات الاشتباك والرد بكافة الوسائل على غطرسة المحتل".