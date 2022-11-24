"المسار الثوري البديل" تدعو إلى إسناد المقاومة والانتفاضة المتصاعدة

رام الله - دنيا الوطندَعَت حركة المسار الفلسطيني الثوري البديل كافة مُنظّماتها وأنصارها إلى البدء في تنظيم فعاليات جماهيرية مُساندة للانتفاضة المتصاعدة في فلسطين المحتلة تحت شعار "مع المقاومة الفلسطينيّة.. وندعم الانتفاضة".وقالت الحركة إن "شعبنا في الشتات وأنصار فلسطين وأحرار العالم سَيعبّروا عن وقوفهم كما فعلوا دائماً لإسناد الانتفاضة المتصاعدة في فلسطين، وأن شباب فلسطين في كل مكان لن يقف مكتوف الأيدي أمام الجرائم الصهيونيّة بحق شعبنا في جنين ونابلس وغزة والقدس وعلى امتداد فلسطين من النهر إلى البحر".وأعربت الحركة عن موقفها الثابت في دعم المقاومة الفلسطينيّة حتى العودة والتحرير، واحتضان مختلف تياراتها وقواها المسلحة في مواجهة الاحتلال وحق شعبنا المُقدَّس في الدفاع عن وجوده وحقوقه الوطنيّة، داعية إلى الوحدة الميدانيّة والانتقال نحو المبادرة والفعل الثوري على طريق بناء جبهة وطنية موحدة تحظى بمصداقية والتفاف الشعب.وأكدت الحركة على أن "التقدُّم نحو حالة نضاليّة جديدة هو الرّد الشعبي الحاسم والأمثل على كيان ومجتمع صهيوني عنصري وسياسات حكومته الفاشية "الجديدة" وأن خلق حالة ثورية نوعية من شأنها أن تؤمن انتقال زمام المبادرة إلى قبضة الشعب وقوى المقاومة وإضعاف سلطة الحكم الذاتي وعزلها شعبياً وسياسياً".كما أكدت الحركة على وقوفها خلف المطلب الشعبي باستعادة جثامين الشهداء وتحريرها من قبضة الاحتلال.كما تقدَّمت الحركة "بالتحية إلى عناصر الأمن الفلسطيني الذين انتقلوا من صفوف الأجهزة الأمنيّة إلى موقعهم الطبيعي ودورهم الثوري في حماية شعبهم والتّصدي لقوات الاحتلال، مُعتبرة أن البوصلة الوطنية الصحيحة للبندقية الفلسطينية الشريفة تكون في الدفاع عن شعبنا وأرضنا وليس في توفير الحماية للمستعمرات الإسرائيلية".وتوجهت الحركة بالتحية النضالية إلى كتائب وسرايا المقاومة الفلسطينيّة في قطاع غزّة والخلايا الفدائيّة التي هزت أركان الاحتلال في القدس المحتلة وكل السواعد المقاتلة في مخيمات ومدن وقرى الضفة المُحتلة وعلى إمداد الوطن المحتل.