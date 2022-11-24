الحركة الأسيرة: تصريحات "بن غفير" دليل على التطرف

رام الله - دنيا الوطنقالت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة في بيان لها وصل نادي الأسير، إنّ الحركة الأسيرة، وفي الأسر تتابع تصريحات المتطرف "إيتمار بن غفير"، والمتزامنة مع تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.واعتبرت الحركة الأسيرة أنّ الاحتلال بأحزابه، وقياداته "عنوان تطرف" يعبر عنه صراحة أمثال "بن غفير"؛ فإننا نرفض أن تكون الحركة الأسيرة مادة دعائية، ومحل للمراهنات للحكومة الإسرائيلية.وأكّدت أنّ المواجهة ستكون مفتوحة حال تم الاعتداء على منجزات وحقوق الأسرى الذين انتزعوا حقوقهم بالدماء، والأعمار، وأفشلوا مخططات التغول عليهم.