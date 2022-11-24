الوزير غنيم يلتقي رئيس الممثلية الهولندية ويبحث معه التعاون المشترك

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم، رئيس الممثلية الهولندية الجديد في فلسطين ميشيل رينتينار وبحث معه جملة من القضايا المتعلقة بالشأن الفلسطيني والتطورات في مجال قطاع المياه والصرف الصحي والبرامج الممولة من قبل الحكومة الهولندية.وفي بداية اللقاء، أطلع المهندس غنيم الضيف على واقع قطاع المياه الفلسطيني والتحديات التي تواجهه، إلى ما تم تحقيقه من إنجازات فعلية في مختلف المحافظات الفلسطينية والتي ساهمت بشكل كبير في تحسين الوضع المائي فيها.وأكد م. غنيم خلال اللقاء أهمية الشراكة والتعاون مع الدول المختلفة التي ساهمت في توفير الدعم بشقيه المالي والفني والذي انعكس إيجابا على التجربة الفلسطينية في تطوير هذا المرفق الهام، مشيرا إلى دور هولندا الداعم في العديد من المجالات.‎من جانبه، شدد رينتينار على أهمية الشراكة والتعاون ما بين الجانبين والتي نجم عنها تنفيذ جملة من المشاريع الحيوية، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به سلطة المياه لتحسين الوضع المائي على الرغم من مختلف التحديات التي تواجهها.