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"التعليم العالي" تنظم ورشة لتطوير تخصص البرمجيات وقواعد البيانات

"التعليم العالي" تنظم ورشة لتطوير تخصص البرمجيات وقواعد البيانات
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
نظّمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الإدارة العامة للتعليم التقني، وبرعاية وزيرها أ. د. محمود أبو مويس، اليوم، ورشة عمل متخصصة لتطوير تخصص البرمجيات وقواعد البيانات، وذلك ضمن سعيها للرقي بجودة مخرجات التعليم التقني والتحديث المستمر للخطط الدراسية في مؤسسات التعليم العالي بما يتناسب واحتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.

وقال مدير التعليم التقني في الوزارة ربيع أبو شملة إن "تحديث الخطط الدراسية يتم حسب احتياجات سوق العمل وبالشراكة مع القطاع الخاص، وفق المنهجية الوطنية المعيارية لتطوير المناهج الخاصة بالتعليم التقني".

وأضاف: "ترتكز هذه المنهجية بشكل أساسي على إشراك القطاع الخاص في تصميم وتطوير المناهج، وتشجيع الطلبة على الابتكار، والبحث عن المعلومات وتوظيفها في حل المشكلات التي تواجههم في سوق العمل".

وشارك في الورشة مجموعة من المحاضرين في الكليات التقنية؛ الذين أكدوا على أهمية التطوير والتحديث المستمر الذي تقوده الوزارة لتطوير الخطط الدراسية في التخصصات المختلفة، لضمان إكساب الخريجين جميع الكفايات والمهارات اللازمة التي تساعدهم وتؤهلهم للانخراط في سوق العمل بسرعة وكفاءة عالية.

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