جماهير غفيرة تشيّع شهيديْ نابلس "حرز الله" و"أبو كشك"





كما استشهد مساء أمس، الشاب محمد هشام أبو كشك (22 عامًا)، متأثرًا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام نابلس مساء الثلاثاء.







رام الله - دنيا الوطنشيعت جماهير غفيرة، اليوم الخميس، جثماني شهيدي نابلس محمد حرز الله ومحمد أبو كشك، الذين ارتقيا متأثرين بإصابتهما برصاص الاحتلال الإسرائيلي.وشاركت جموع كبيرة في موكب التشييع الذي جاب شوارع نابلس، بحضور مقاومين من (عرين الأسود)، وسط شعارات مؤيدة للمقاومة، وهتافات غاضبة منددة بجرائم الاحتلال وداعية إلى مواجهته حتى رحيله.واستشهد، مساء أمس، المقاوم محمد أحمد حسن حرز الله 30عاماً متأثراً بجروح بالغة، أصيب بها برصاص الاحتلال في الرأس، في يوليو الماضي بنابلس.وكان حرز الله قد أصيب خلال اشتباك مع قوات الاحتلال في الرابع والعشرين من يوليو يوم اغتيال المقاومين عبد الرحمن صبح ومحمد العزيزي في نابلس.