عباس زكي يكشف الهدف من عقد المؤتمر الثامن لحركة فتح

رام الله - دنيا الوطنكشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية، عباس زكي، الهدف من عقد المؤتمر الثامنة للحركة.وقال زكي: إن "المؤتمر العام الثامن للحركة سيكون مؤتمرا لرسم السياسات الجديدة ووضع البرامج والخطط للبناء الوطني على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لمواجهة التحديات التي تحيط بالحركة ومسيرتها النضالية".وأضاف: "كما سيكون لمواجهة المرحلة الخطيرة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني في ظل ما تشهده الساحة الفلسطينية من تصعيد خطير لقوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس والخليل وباقي المناطق الفلسطينية بهدف فرض الاستسلام على شعبنا، وفي ظل ما أفرزته الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة من فوز غلاة التطرف اليميني في المجتمع الإسرائيلي، وتشكيل الحكومة الإسرائيلية المرتقبة برئاسة نتنياهو".وتابع أن "الكادر الفتحاوي لا يريد مؤتمرا انتخابيا بل مؤتمر يبحث عن استراتيجيات وطنية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي الذي ما زال جاثما على أرضنا ويهيمن على كل مناحي الحياة للمواطن الفلسطيني".وجاءت تصريحات زكي في الجلسة التي عقدت في مقر مفوضية العلاقات العربية والصين الشعبية برام الله أمس، لمناقشة مسودة برنامج البناء الوطني والاجتماعي والتي ستقدم للمؤتمر العام للحركة المزمع عقده قبل نهاية شهر أيار/ مايو 2023.