الطائفة الدرزية تشكر الرئيس عباس على جهوده بالإفراج عن جثمان الشاب "فيرو"

رام الله - دنيا الوطنتلقى الرئيس محمود عباس، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من صالح طريف ممثلا للطائفة الدرزية، قدم خلاله الشكر على جهوده في الإفراج عن جثمان الشاب الدرزي تيران فيرو، الذي توفي في حادث قبل أيام.وقدم الرئيس عباس، التعازي، للطائفة المعروفية الدرزية وعائلة الفقيد، مؤكدا على ضرورة نبذ الفرقة وتوطيد العلاقات الأخوية بين أبناء الشعب الواحد.وأكد طريف للرئيس عباس، شكر وتقدير جميع أبناء الطائفة الدرزية، وعلى رأسهم الشيخ موفق طريف شيخ الطائفة لما بذله الرئيس ودولة فلسطين لضمان تسليم جثمان الشاب المتوفي.