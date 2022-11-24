شؤون فلسطينية

فلسطين والأردن تبحثان التعاون في المجال السياحي

فلسطين والأردن تبحثان التعاون في المجال السياحي
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
بحثت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، مع سفير الأردن لدى فلسطين عصام البدور، آفاق التعاون المشترك في المجال السياحي .

وأكدت الوزيرة معايعة خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة ببيت لحم، أهمية العلاقات الفلسطينية الأردنية التي تترجم من خلال الدور المحوري للاردن في دعم فلسطين في كافة المحافل الدولية.

وأشارت إلى أهمية الاستمرار في التعاون والتنسيق بين الجانبين لزيادة اعداد السياح القادمين لزيارة فلسطين من خلال معبر الكرامة، وذلك من خلال برامج سياحية مشتركة.

وشددت على ضرورة التحضير لاتفاقيات مشتركة في مجال السياحة والحفاظ على التراث الثقافي، وبناء برامج سياحية مشتركة مميزة.

من جانبه، أكد السفير الأردني جاهزية بلاده لرفع مستوى التعاون في المجال السياحي لانتاج برامج سياحية مشتركة بين البلدين.

من جانب آخر وقعت الوزيرة معايعة ورئيس هيئة التوجيه السياسي والوطني اللواء طلال دويكات، مذكرة تفاهم مشتركة في مجال نشر الوعي بالتراث والاثار، وذلك في مقر الوزارة بمدينة بيت لحم .

وتتناول المذكرة، جوانب عديد كان من اهمها تشجيع تنظيم معارض مؤقتة لعرض الآثار والتراث الفلسطيني في الأماكن التي يتم الاتفاق عليها بين الفريقين، بالإضافة لتعزيز التعاون المشترك لإنجاز مواد ونشرات إعلامية خاصة بالأماكن والمواقع السياحية والاثرية بهدف التوعية، وتنفيذ ورش عمل ولقاءات لكوادر الفريقين بهدف تبادل المعرفة والمعلومات تحقيقا لأهداف هذه المذكرة، وكذلك توفير فريق عمل مختص بالتوعية بأهمية الحفاظ على التراث الفلسطيني وحمايته لتعزيز دور قوى الأمن في التنمية السياحية ووضع الخطط اللازمة لذلك.

وأكدت معايعة أن هذه المذكرات تعمل على نشر الوعي بأهمية الحفاظ تراثنا الوطني كونه جزء أساسي من الهوية الوطنية الفلسطينية، علاوة على أن الحفاظ عليه يساهم في دحض روايات الاحتلال المزية عن مواقعنا الوطنية.

من جانبه تحدث دويكات عن أهمية الاتفاقية في تعزيز العمل المشترك لنشر الروايات الحقيقية عن المواقع السياحية والأثرية الفلسطينية ما سيساهم في تثبيت احقيتنا التاريخية بارض فلسطين.

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